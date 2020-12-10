Дегтярев пообещал «ковидные» выплаты для медиков до Нового года

Неизвестно когда закончится пандемия, коронавирус пока достаточно силён. В этих условиях работа и врио, и правительства стала напряженнее в несколько раз. Ресурсы для борьбы с болезнью нужно искать ежедневно. Эта тема становится одной из главных. На минувшей неделе Михаил Дегтярёв лично работал в кол-центре и принял звонок от дочери больного коронавирусом. А еще ввёл для чиновников персональную ответственность. В приоритете работы краевой власти - здоровье и безопасность людей и благополучие медиков.

«Буду бывать в больницах два-три раза в неделю»

- Сообщаю: вашего отца перевели из реанимации в общую палату. Он в состоянии средней тяжести, получает необходимые лекарства и процедуры. Мама чувствует себя лучше, ей также оказывают помощь в соответствии с протоколами лечения.

- Спасибо вам огромное! Страшно, когда нет информации. Не ожидала, что смогу получить так быстро ответ. Вы такие молодцы!

- Всего вам доброго! Будьте здоровы!

Такой телефонный диалог состоялся между Михаилом Дегтяревым и хабаровчанкой, позвонившей на горячую линию по COVID-19. Для девушки осталось загадкой, кто отвечал ей на том конце провода спокойным, хорошо поставленным голосом. Для врио губернатора это была возможность понять изнутри специфику работы сотрудников единого номера 122.

Специализированная горячая линия запущена в Хабаровском крае 28 октября. В кол-центре Единой дежурно-диспетчерской службы регионального правительства на ней работают одновременно шесть человек, один из которых врач. На него переводят звонки в том случае, если требуется дать первичную консультацию по поводу лечения проявлений респираторного заболевания.

Первая смена – с 8 до 16 часов, вторая – с 16 до 22. Всего задействованы пятнадцать сотрудников МФЦ, они сами вызвались принимать звонки, и несколько медработников.

С момента запуска на горячую линию поступило более 17 тысяч 300 звонков. Ежедневно принимается в среднем 500 обращений: это вопросы, касающиеся записи к врачу, получения листка нетрудоспособности, телефонов и адресов медучреждений. Есть и жалобы, их фиксируют и сразу перенаправляют в министерство здравоохранения региона для оперативного ответа. Кроме того, на номер 122 принимаются звонки от жителей края, которые готовы стать волонтерами, и от учреждений здравоохранения, которым требуется содействие добровольцев.

- Звонок, принять который выпало мне, достаточно редкий. Но такие случаи тоже бывают: люди не могут дозвониться до больницы, где лежат близкие, и узнать о них. Здесь задача оператора кол-центра – связаться со стационаром, выяснить информацию и перезвонить тому человеку, который обратился. Что сегодня и сделали, - рассказал Михаил Дегтярев.

Он добавил, что сейчас краевое министерство здравоохранения работает над запуском единой системы информирования родственников пациентов, которые находятся на лечении в стационарах. Раз в сутки сведения будут передаваться на телефонный номер либо электронную почту человека, которого укажут как контактное лицо при госпитализации. Отладка такого сервиса займет еще около двух месяцев. Работать он будет не только в случае заражения COVID-19, а для всех пациентов, оказавшихся в больнице.

- Считаю своим долгом два-три раза в неделю посещать лечебные учреждения, проверять работу, поддерживать врачей и пациентов, – отметил глава региона. – Мой заместитель по социальным вопросам Евгений Никонов и и.о. министра здравоохранения Юрий Бойченко несут персональную ответственность перед людьми и передо мной за лекарственное обеспечение, за выплаты врачам, за состояние пациентов и в целом за организацию системы здравоохранения в этот непростой период.

8 декабря на заседании штаба по борьбе с коронавирусом стало известно, что Хабаровский край, по оценке эпидемиологов и Роспотребнадзора, вышел на плато по коронавирусу. Рост по-прежнему большой, более 300 случаев в день, но отсутствие скачков по приросту позволяет говорить о том, что регион находится в пиковой точке. Баланс очень шаткий. Может качнуть как в одну, так и в другую сторону, поэтому очень важно соблюдать масочный режим.

Показатели региона как по коронавирусу, так и по внебольничной пневмонии не позволяют штабу принимать решения о послаблении введённых ограничительных мер. Так, например, участники штаба поддержали инициативу о запрете на проведение в очном формате Всероссийского дня приёма граждан, запланированного на 14 декабря, и отклонили предложение депутата Законодательной думы края Емельянова, который предложил разрешить работу кафе и ресторанов в Хабаровском крае до двух часов ночи в Новый год.

Хабаровский край готовится к приёму вакцины от коронавируса. Объёмы и сроки поставки пока не известны. Но медучреждения края должны подготовить резерв морозильного оборудования для принятия вакцины, которая требует соблюдения холодовой цепи в минус 18 градусов. Первыми, как и во всей стране, будут прививать медработников и учителей. Кроме того, в регионе до конца года продолжается вакцинация всех желающих (взрослого населения) от гриппа. Прививочные кабинеты, напомним, развёрнуты в краевых стоматологических клиниках, прививку можно сделать и в "Уголке здоровья" в ТРК "Броско Молл".

Проверочные мероприятия Роспотребнадзора показывают, что в местах общего пользования и в общественном транспорте продолжаются нарушения масочного режима.

На высоком уровне остаётся диагностика на коронавирус. В регионе еженедельно проводится до 40 тысяч ПЦР-исследований. Это позволяет выявлять и бессимптомных носителей коронавируса, их доля в общей структуре заболевших сейчас достигает 36%, а в отдельные дни показатель доходит до 40-60%.

Во время поездок по краю — особое внимание медикам

- Медицинские работники – настоящие герои. Сложившаяся ситуация показала и обществу, и государству, что отношение к врачам надо менять. Весь медперсонал работает в крайне напряженной ситуации, и мы должны им обеспечить нормальные условия. Касается это и стимулирующих выплат, и создания достойных условий труда, - подчеркнул Михаил Дегтярев, общаясь с работниками Краевого диагностического центра.

В этой амбулатории уже отлажена система обеспечения лекарствами больных с COVID-19, которые могут лечиться дома. После прохождения СКТ-диагностики здесь применяют экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию. Они приобретены за счет средств краевого резервного фонда. В случае положительного результата и при отсутствии необходимости помещения больного в стационар ему бесплатно выдается комплект лекарственных препаратов. На эти цели Хабаровский край получил из федерального бюджета 49,5 млн рублей.

Главный врач КГБУЗ «Краевой диагностический центр» Андрей Субботин рассказал и о проблемах, с которыми сталкивается он и его коллеги, работающие в первичном звене оказания медицинской помощи. Например, ощущается нехватка автомобилей. По нормативам возглавляемая им поликлиника должна иметь гараж на одиннадцать машин – по одной на каждые пять тысяч прикрепленного населения. Сейчас их лишь три. На время повышенной нагрузки, связанной с увеличением врачебных выездов на дом к пациентам, выручают автомобили, переданные из правительства края и мэрии Хабаровска.

Нагрузка на врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов и вспомогательный персонал сейчас возросла до пяти раз. Поэтому особенно важны своевременные выплаты стимулирующих надбавок. Техническая ошибка с перечислением средств за октябрь, вызвавшая немало кривотолков в медицинской среде, уже исправлена. В ближайшие дни специалисты, контактирующие с «ковидными» больными, получат деньги.

- Также мы приложим все силы, чтобы медработники получили выплаты за ноябрь и декабрь накануне Нового года, а не ждали потом до января, - уточнил врио губернатора. – И отдельно благодарим волонтеров, которые помогают в поликлиниках и стационарах. Это отважные и отзывчивые молодые ребята, которыми мы все гордимся.

Он также побывал в «красной зоне» КГБУЗ «Родильный дом №2», перепрофилированного на время распространения нового коронавируса под инфекционный госпиталь.

- Сейчас коллектив успокоился. Люди работают, приняли на себя эту тяжелую ношу борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Очень надеемся на скорейшее окончание пандемии и на возврат в ряды родовспомогательных учреждений. Уволились у нас только две медсестры, но они готовы вернуться, когда возобновится прежний формат работы, - рассказал главный врач роддома № 2 Дмитрий Ежов.

Он уточнил, что всеми необходимыми лекарственными препаратами стационар обеспечен. Требовалось усилить возможности для проведения кислородотерапии, и сейчас завершается монтаж дополнительного оборудования.

- Персонал изумительный: добрый, заботливый, не отходит ни на минуту, - рассказала одна из пациенток.

Глава региона отметил, что все проблемы, с которыми сталкиваются и медработники, и их пациенты, на виду. Поэтому на нового главу минздрава Юрия Бойченко, которого представил на днях Михаил Дегтярев, ложится колоссальная ответственность. Стоит задача не только преодолеть вызовы, связанные с пандемией COVID-19, но и перенастроить всю систему оказания медицинской помощи на дружелюбный лад.

Во время пандемии крайне важно на ключевые посты назначать тех, кто не подведет. В крае была вакансия министра здравоохранения, проводили конкурс, тщательно выбирали кандидата. Учитывая мнение экспертов, Дегтярёв сделал свой выбор:

- По результатам открытого конкурса, который был мною объявлен, мы собрали пять заявок, из них четыре вышли в финал. И конкурсная комиссия рекомендовала мне назначить министром здравоохранения Юрия Яковлевича Бойченко. Он хабаровчанин, окончил ХГМИ (ДВГМУ), получил опыт работы, в том числе, и в московском здравоохранении, и этот опыт готов принести домой, - заявил Михаил Дегтярев после посещения учреждений здравоохранения в Хабаровске. – Призыв, который был мною объявлен, продолжается. Все хабаровчане, кто так или иначе получили опыт работы и за рубежом, и в столице нашей Родины, имеют возможность вернуться в Хабаровский край. Место для работы найдется всем.

Напомним, что в конкурсную комиссию, рассмотревшую кандидатуры на пост главы регионального минздрава и их предложения по модернизации системы здравоохранения в крае, вошли председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко (председатель комиссии); академик РАН, профессор, научный руководитель НИИ «Общественное здоровье» Рамиль Хабриев; директор Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования Елена Пузакова; председатель общественного совета министерства здравоохранения Хабаровского края, главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко; профессор, академик РАЕН, эксперт тематической площадки «Здравоохранение» Хабаровского регионального отделения ОНФ Салават Сулейманов; председатель Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения Ольга Амидина; советник губернатора Хабаровского края по кадровым вопросам Сергей Васильев.

Врио губернатора, уточним, принимает решение о назначении министров самостоятельно. В данном случае он учел рекомендацию экспертного сообщества.

Юрий Бойченко, который сегодня уже сопровождал главу региона при общении с медицинскими работниками и их пациентами и в амбулаторном, и в стационарном звене, коротко поблагодарил за оказанное доверие и выразил готовность трудиться на благо жителей Хабаровского края.

- Выражаю благодарность Михаилу Владимировичу за оказанное доверие. Хабаровск – мой родной город. Готов работать, включиться на все сто. Признателен всем, кто за меня болел, - сообщил он.

Юрий Бойченко родился в 1969 году в Хабаровске. В 1993 году окончил Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Там же окончил клиническую ординатуру по специальности «Семейный врач».

Экономика и необходимость

Активно борясь с коронавирусом, нельзя забывать и об экономике региона, это отлично понимают в правительстве Дегтярёва. Врио доверил стратегические шаги своему первому заместителю - Марии Авиловой.

В регионе с целью сохранения реального сектора экономики необходимо усилить контроль за соблюдением предприятиями и организациями края противоэпидемических мер. Такое решение было принято по итогам совещания, которое прошло в режиме ВКС под председательством первого заместителя председателя правительства края Марии Авиловой.

Как было отмечено на совещании, в крае продолжается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. Во многом этому способствуют множественные нарушения противоэпидемических мер. Основной риск заражения сегодня - на рабочих местах и в общественном транспорте. Ситуация усугубляется, в том числе, и по причине отсутствия в организациях барьерных мер на входе в офисные здания, надлежащей дезинфекции помещений, перевода определенных категорий сотрудников на дистанционный режим работы.

Правительством края отмечена необходимость введения гибких графиков работы на предприятиях Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Это позволит влиять на загрузку общественного транспорта в час пик. Также рассматривается возможность использования на предприятиях QR-кодов для отслеживания перемещения лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 – эта практика хорошо зарекомендовала себя в Москве.

Также в рамках совещания обсудили снижение тарифов по эквайрингу (возможность принимать безналичную оплату от клиентов) для предприятий наиболее уязвимых отраслей. В настоящее время ведутся переговоры с банковскими организациями. Мария Авилова подчеркнула, что при утверждении тарифов стоит учесть опыт других регионов страны.

Еще один вопрос, который рассмотрели на заседании, – разработка системных мер для сохранения туристической отрасли. В период распространения новой коронавирусной инфекции эта сфера деятельности несет большие потери. По итогам 10 месяцев текущего года реализация туристских и гостиничных услуг составила всего 37,5 и 46,5% относительно аналогичного периода 2019 года. Общая численность занятых сократилась на 18,7 процента, а поступления в бюджет края снизились на 31 процент.

- Необходимо проанализировать ситуацию в туристической отрасли края в сравнении с обстановкой в тех российских регионах, где были аналогичные показатели в туризме в докризисный период. И с учетом предложений компаний, занятых в этой сфере, выработать план действий по мерам поддержки и восстановлению отрасли. Подчеркну, это должны быть системные меры, которые должны использовать абсолютно все возможности, в том числе в системе реализации национальных проектов, – дала поручение Мария Авилова.

Разработкой плана действий займется минэкономразвития и минкультуры региона во взаимодействии с заместителем председателя правительства края – руководителем представительства правительства края при правительстве РФ Игорем Ереминым. Предусмотрено использование лучших российских практик по развитию внутреннего туризма, адаптированных под условия и возможности Хабаровского края.

В районе Лазо – тоже болезненная напасть, речь идет о коровах. Производители молока, находясь в очень непростых условиях, попросили у врио поддержку. И это тоже экономика и, более того, необходимость.

Важной частью рабочей поездки Михаила Дегтярева в район имени Лазо стали встречи с коллективами двух сельхозпредприятий – ООО «Амурская заря» в Георгиевке и ООО «Полетное» в Полетном.

- Вижу, что люди готовы работать, у них горят глаза. Поэтому мы должны использовать имеющиеся инструменты господдержки, чтобы помочь молочным фермам расти и развиваться. Необходимо сделать так, чтобы все молоко, которое стоит на полках хабаровских магазинов, было местного производства, - подчеркнул глава региона.

В «Амурской заре», по словам ее директора Дмитрия Губского, могут производить около 50 тонн молока в день – в 10 раз больше нынешних объемов. На предприятии сейчас 990 голов крупного рогатого скота, в том числе 500 коров. В сравнении с прошлым годом на 35,6 процентных пунктов выросла рентабельность продукции. Этому во многом способствовало увеличение господдержки, в частности, подъем субсидии на килограмм реализованного молока с 6,5 до 12 рублей.

В 2021 году сельхозпредприятие рассчитывает воспользоваться грантом на наращивание племенного поголовья и модернизацию животноводческих помещений. К 2023 году дойное стадо планируется увеличить до 900 коров.

На аналогичную поддержку надеются и в ООО «Полетное» – здесь намерены заявиться в следующем году на грант, который позволит приобрести 400 голов племенного молодняка и оборудовать для них коровник.

Пока же в сельхозпредприятии действует карантин – животные больны лейкозом. Это привело к существенному сокращению поголовья крупного рогатого скота до 355 животных и снижению объемов производства молока в сравнении с прошлым годом более чем на 55% – коров осталось лишь 66.

В «Полетном» занимаются выведением скота. Но сейчас коровы инфицированы вирусом лейкоза КРС. Увеличение поголовья позволит снять ограничения и получить государственную поддержку на собственное производство молока.

Социально-культурный слой

Дегтярёв решил реанимировать то, что пытался сделать прежний руководитель края, но дело завалил. Теперь в оплате проезда для льготников появились изменения.

В краевое законодательство внесены изменения, согласно которым льготники вправе выбрать наиболее удобный для них способ проезда в общественном транспорте городского и пригородного сообщений. Со следующего года в автобусе можно будет расплатиться социальной транспортной картой (СТК) либо бесконтактной картой «Мир» любого банка. Соответствующее постановление подписал глава региона Михаил Дегтярев.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, одновременно можно использовать СТК и карту «Мир» в пределах установленного лимита. Так, для реабилитированных лиц и тружеников тыла в месяц предусмотрено 1020 рублей. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожилого возраста, школьников из многодетных семей – 1000 рублей. Месячный лимит для федеральных льготников составит 300 рублей. При этом неиспользованные федеральными льготниками на проезд деньги текущего месяца переносятся на следующий месяц и сохраняются в течение календарного года.

- Поездки по банковской карте «Мир» оплачиваются гражданином за счет собственных средств. Возмещение расходов производится на карту «Мир» в следующем месяце в пределах установленного лимита и совершенных поездок по социальной транспортной карте, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

В ведомстве также подчеркнули, что региональным льготникам проезд по платежным картам предоставляется по его выбору взамен ежемесячной денежной выплаты, размер которой составляет от 720 до 1020 рублей в зависимости от льготной категории. А для федеральных льготников эта мера поддержки является дополнением к ежемесячной выплате, установленной федеральным законом.

Использовать карту «Мир» для оплаты проезда льготные категории граждан смогут с 1 февраля 2021 года. Отметим, на сегодняшний день в крае для оплаты проезда используют СТК около 15,5 тысяч человек. Услуга действует на 137 маршрутах.

Еще одно решение врио. Со следующего года в Хабаровском крае на 4 процента будет увеличен размер ежемесячной выплаты на оплату коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписал Михаил Дегтярев.

Как уточнили в министерстве социальной защиты населения края, мера поддержки оказывается отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках. В их числе специалисты (пенсионеры) краевых и муниципальных учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, ветеринарной службы, культуры, искусства и учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

На сегодняшний день ЕДВ на оплату коммунальных услуг получают более пяти тысяч человек. В следующем году с учетом индексации в краевом бюджете на меру поддержки запланировано 135,5 миллиона рублей.

Строго говоря, почти все материалы, которые редакция использует при подготовке объемных обозрений о работе врио Дегтярёва, касаются поддержки людей. Решений, облегчающих жизнь, в правительстве - большинство, вот так вот вышло.

На ушедшей неделе Дегтярёв показал, что не будет отказываться от краевых традиций.

Лучшим студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ назначили специальную стипендию губернатора. В этом учебном году ее получат 27 учащихся вузов, техникумов и колледжей края.

В числе стипендиатов 17 отличников учебы из Николаевского-на-Амуре промышленно-экономического техникума, Хабаровского технического колледжа, Губернаторского авиастроительного колледжа, Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий, Хабаровского торгово-экономического техникума, Хабаровского педагогического колледжа, Хабаровского медицинского колледжа, Комсомольского-на-Амуре строительного колледжа, Комсомольского-на-Амуре лесопромышленного колледжа и Комсомольского-на-Амуре судомеханического техникума.

Еще 10 ребят получат губернаторскую стипендию, обучаясь в вузах края. Среди них - студенты ТОГУ, медуниверситета, Комсомольского-на-Амуре государственного университета и Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета.

Стипендии губернатора студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока РФ в крае выплачивают уже 13 лет. За это время поощрение получили около 200 отличников. Стипендию назначают в первую очередь за успехи в учебе. Претендентов выбирает специальная комиссия по итогам двух последних семестров. Но во внимание принимается и вклад студентов в спортивную, культурную и общественную жизнь своих учебных заведений, а также в научно-исследовательскую деятельность.

Напомним, что в регионе, помимо губернаторской стипендии, есть и другие формы поддержки молодежи коренных народов. Так, студентам-очникам из малоимущих семей в возрасте до 23 лет предоставляют единовременную материальную помощь, компенсируют затраты на проезд к месту учебы и обратно в пределах края. При Хабаровском государственном медицинском колледже действует подготовительное отделение народов Севера, на котором ежегодно обучается до 20 человек. В Николаевском-на-Амуре промышленно-гуманитарном техникуме набор ведет отделение народов Севера, где учатся 80 человек.

Ну и как без достопримечательностей региона? Михаил Дегтярёв побывал в национальном селе Сикачи-Алян.

Глава сельского поселения Нина Дружинина рассказала об истории местных петроглифов и обозначила ряд проблем, связанных с охраной уникального памятника древней культуры от вандализма и защитой от воздействий окружающей среды.

- Поручаю региональным министерству культуры, министерству природных ресурсов, администрации Хабаровского района представить предложения, как именно мы можем здесь помочь. Хабаровский край – большая многонациональная семья, здесь ко всем относятся с уважением и чтят традиции, - сказал глава региона.

Петроглифы Сикачи-Аляна - наскальные изображения на поверхности базальтовых валунов, которые датируются XII-IX тысячелетиями до н.э. В 2003 году они внесены в предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО.

В 2019 году петроглифы у села Сикачи-Алян получили статус особо ценного объекта культурного наследия, это первый на Дальнем Востоке объект, внесенный в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

Глава региона также посетил многофункциональный центр села, где пообщался с работниками школы имени Героя России Максима Пассара и школьного музея.

- Правительство края всегда поддерживает региональную ассоциацию КНМС, которая не только занимается защитой прав и интересов коренных народов, но и способствует сохранению уникальной культуры, древних промыслов и традиций, - отметил Михаил Дегтярев. – В поездках по краю мне уже удалось побывать в нескольких музеях и культурных центрах, где хранят историю дальневосточных этносов. А музей под открытым небом Сикачи-Аляна – особенная гордость Дальнего Востока и часть мирового культурного наследия.

Евгений Постышев