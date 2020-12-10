В Хабаровском крае материнский капитал составляет 466617 рублей

2020 год для всех выдался непростым, ограничительные меры в период пандемии внесли коррективы в жизнь каждого жителя края. Но государственная поддержка и вовремя принятые меры по беззаявительному продлению социальных выплат позволили нескольким сотням жителей нашего края справиться с финансовыми трудностями и избавили от необходимости посещения различных ведомств. Несмотря на сложности, сотрудники Пенсионного фонда, как всегда, работают в штатном режиме, все положенные выплаты производятся в срок и в полном объёме.

Кстати, 2020 год, который уже вошёл в историю как один из самых непредсказуемых, для Пенсионного фонда юбилейный. 22 декабря ПФР отмечает 30 лет со дня образования. О том, как в течение года в территориальных подразделениях Пенсионного фонда назначали пенсии, социальные выплаты, меры государственной поддержки семьям с детьми, рассказала заместитель управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Глазырина.

– Ирина Александровна, как в условиях ограничительных мер, которые длятся уже практически на протяжении всего года, работают ваши клиентские службы? Ведь Пенсионный фонд всегда посещало большое количество людей, и вряд ли в период пандемии желающих оформить выплаты или получить необходимые справки стало меньше.

– Да, действительно, граждан, которые обратились в этом году за получением государственных услуг ПФР, меньше не стало. Но из года в год уменьшается количество тех, кто приходит к нам лично. Ведь чтобы назначить пенсию, получить справку и даже распорядиться материнским капиталом, приходить в Пенсионный фонд не нужно. Все это можно сделать дистанционно через личный кабинет ПФР или Госуслуги.

А в этом году получение услуг дистанционно стало актуальным как никогда. Более того, технологические процессы и налаженное межведомственное взаимодействие позволили нам в этом году самые популярные среди граждан услуги ПФР перевести в беззаявительный формат.

Например, при рождении и усыновлении ребёнка сертификат на материнский капитал Пенсионный фонд оформляет в инициативном порядке: без участия родителей. Так же проактивно открывается СНИЛС на ребёнка. Родители могут не волноваться, что нужно приходить в Пенсионный фонд с документами, даже подавать заявление нет необходимости. С новорождённым у семьи и так много хлопот. Теперь можно ещё больше времени уделить ребёнку. А автоматическое оформление документов избавит родителей от лишних забот.

– А как родители узнают, что документы Пенсионный фонд уже оформил?

– Узнают об этом даже не выходя из дома, с помощью электронных сервисов. Как только из органов ЗАГС в Пенсионный фонд поступит информация о ребёнке, ему автоматически открывается СНИЛС. Уведомление о страховом номере направляется в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Также по сведениям реестра ЗАГС проходит процедура оформления права на материнский капитал, и занимает это сейчас не более 15 дней, а то и меньше. Электронный сертификат поступает в личный кабинет мамы на сайте ПФР. При желании можно его распечатать или сохранить в электронном виде.

Кроме этого, семья может сразу распорядиться средствами материнского капитала, если решила использовать его по направлениям, которые не зависят от возраста ребёнка. Причём опять же и это можно оформить дистанционно.

– Действительно, такие сервисы намного упрощают жизнь молодых родителей.

– Да, но для семей есть ещё одно новшество, которое значительно упрощает распоряжение материнским капиталом по самому популярному направлению, это ипотечные кредиты.

Если семья будет оформлять ипотеку в банке, с которым отделение заключило соглашение об информационном обмене, в Пенсионный фонд уже не нужно подавать отдельное заявление. Банк сам проинформирует ПФР и передаст кредитный договор. Например, раньше владельцу маткапитала необходимо было после визита в банк посетить ещё и ПФР, чтобы самому представить заявление и документы. Сейчас такой необходимости нет.

– Напомните, кому сейчас полагается материнский капитал и в каком размере?

– Владельцами материнского капитала теперь становятся семьи, в которых с 1 января 2020 года родились или усыновлены первые дети. Для них размер материнского капитала – 466617 руб. При рождении в этих семьях второго ребёнка капитал беззаявительно пополняется на 150 тыс. руб. и в общей сумме составляет 616617 руб. Заявление подавать не нужно. Если родится или будет усыновлён второй или последующий ребёнок и семья ранее не оформляла материнский капитал, тогда им полагается 616617 руб.

– Насколько помню, некоторые выплаты для инвалидов с недавнего времени также назначаются беззаявительно. Это тоже результат электронного межведомственного взаимодействия?

– Да, вы правы. Это касается ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которая назначается инвалидам и детям-инвалидам. И с 28 июля 2020 года эта выплата назначается в проактивном режиме. Теперь не нужно подавать заявление, территориальные органы Пенсионного фонда России сделают все самостоятельно.

Выплата оформляется Пенсионным фондом по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). После того как данные об инвалидности поступают в ФРИ, территориальный орган ПФР самостоятельно назначает гражданину ЕДВ.

Специально созданный Федеральный реестр инвалидов является единым оператором информации, поставщиками которой выступают учреждения медико-социальной экспертизы, внебюджетные фонды, федеральные министерства и ведомства, а также региональные и муниципальные органы власти.

На основе данных ФРИ происходит дистанционное оформление пенсии по инвалидности. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать электронное заявление, все остальные сведения Пенсионный фонд получит из реестра.

Сама процедура определения инвалидности в настоящее время также происходит заочно, исключительно на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы. Такой порядок был введён в связи с эпидемиологической ситуацией и действует до 1 марта 2021 года.

– В апреле, в период сложной эпидемиологической обстановки, президент России Владимир Путин поручил Пенсионному фонду России обеспечить семьи, воспитывающие детей, мерами государственной поддержки. Причём, насколько помню, выплаты начались в очень короткие сроки.

– С апреля по сентябрь Пенсионный фонд осуществлял выплаты семьям с детьми от рождения и до 16 лет. Это была сложная, кропотливая и ответственная работа. Кстати, для людей получение выплат было максимально упрощено, им достаточно было просто подать заявление, причём более 95% этих заявлений пришло к нам в электронном виде. В первые дни приходило до 40 тысяч заявлений, и их нужно было обработать в очень короткие сроки. Затем принять решение и выплатить пособие. Справились.

Более того, мы взаимодействовали с социальными службами края, с главами поселений, руководителями школ, дошкольных учреждений и выясняли, кто ещё не обратился с заявлением, чтобы ни одна семья не выпала из поля зрения.

Всего в крае выплаты были перечислены 204 тысячам семей, где воспитываются более 262 тысяч детей, на сумму свыше 5 миллиардов 380 миллионов рублей.

– Электронные услуги – это, несомненно, большой плюс и удобство для граждан. Но как быть, если все-таки возникла необходимость посетить Пенсионный фонд? Или, например, как получить услугу пожилому человеку, который не в силах подружиться с электронными гаджетами и Интернетом?

– Есть некоторые экстренные услуги, которые действительно без визита в Пенсионный фонд получить нельзя. Поэтому гражданин всегда может обратиться в любую ближайшую клиентскую службу ПФР по предварительной записи.

Удобно записаться на приём по бесплатному справочному телефону 8-800-600-01-56.

Для тех, кто пользуется Интернетом, записаться можно через сайт ПФР. Сервис так и называется «Запись на прием». Можно выбрать подходящий день и час.

Если у гражданина отсутствует доступ в Интернет, то в любой клиентской службе есть сектор электронных услуг, где можно самостоятельно или с пошаговой навигацией администратора подать любое заявление электронно.