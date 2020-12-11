Для лесного хозяйства Хабаровского края закупили некачественную технику?

По поручению Михаила Дегтярёва в бывшем управлении лесами правительства Хабаровского края (с начала октября структура называется иначе) с делами будет разбираться Следственный комитет России. Хочется верить, что оргвыводы по отношению к провинившимся чиновникам будут.

Это ездить долго не будет

Впервые с серьезными проблемами, связанными с закупкой техники на обеспечение работы лесного хозяйства Хабаровского края, я столкнулся во время «балета» перед Михаилом Дегтяревым («Молодой дальневосточник XXI век» № 38 за 16-23 сентября, «Медвежий» край пополнился техникой»). В тот раз, в сентябре, врио губернатора вручал ключи от новеньких УАЗов «Патриот» лесничествам края.

Пока ждали прибытия врио, удалось поговорить со специалистами – и с простыми водителями, и с руководителями. Информация с мест оказалась несколько иной, чем бодрые рапорты.

Вот как, к примеру, оценивали качество «Патриотов»: «Красивые игрушки, не более. В них еще вкладывать и вкладывать, чтобы они реально ездили по нашим местам. Что б ты понял, в кузове пикапа «Патрика» используется много композитных материалов, которые в лесу быстро превращаются в труху».

Водитель со стажем переходит к цифрам: «Патриоты» здорово проигрывают УАЗам «Фермерам» по ряду параметров. Грузоподъемность - в два с лишним раза меньше: пикап - 725 килограммов, «Фермер» - 1075 килограммов; объем перевозимого груза: пикап – 0,7 куб. метра, «Фермер» – 3 куба».

О как! И это на фоне нехватки в лесхозах даже сильно потрепанной техники. «Нам требуется 16 единиц для нормальной работы! А у меня их 7. Половина от этой половины имеет 80% износа», - матерится в сторонке директор одного из лесхозов.

Я не эксперт в автотранспорте, но думается, что в сложных условиях эксплуатации, перегруза автомобилей, жесткой экономии средств пикапы достаточно быстро выйдут из строя. Посмотрим, сколько из них будет способно бегать по лесным дорогам в следующем году.

Компетентные специалисты лесной отрасли, с которыми разговаривал, утверждают, что руководители тогда еще управления лесами обещали лесникам масштабные закупки необходимой техники. Фактически же комитет закупил УАЗы по характеристикам хуже, чем запрашивали учреждения, и в меньшем количестве.

Почему откорректирована спецификация заказов?

Деньги на ветер

Аукционы по закупкам следовали один за другим. И при внимательной работе с документами расходование выделенных государством средства на закупку техники – порядка 200 миллионов рублей – выглядит по крайней мере не эффективным.

Конкретный пример – закупка двух партий снегоболотоходов. С первой из них – 10 штук гусенично-транспортных средств для ликвидации очагов пожара в труднодоступной местности врио губернатора ознакомился в сентябре. Вторую партию - 5 штук «для перевозки тревожных групп» ему не презентовали. Разницы между ними практически нет, комплектация примерно одинаковая: движки одни и те же, корпус тот же самый, цвет только разный. Первая партия – красного колера, вторая – зеленого. Зато ценник на вторую партию, поставленную спустя пару месяцев, накрутили более чем в полтора раза. Точнее, на 2245800 рублей.

Поставщик гусеничных машин один, хотя названия у фирм разные. В первом случае – ООО «Восток-ДВ», во-втором – ООО «Восток-УАЗ». И там, и там учредитель Сергей Гриф. Директор в обеих - Еркен Устемиров.

Дальше и больше

В 2020 году предполагалось закупить вахтовые автобусы. Начиная с июня на сайте госзакупок появлялось пять запросов по ценам на них. Если первый запрос цен находился на сайте 7 дней, то последний - всего 2 дня. Первоначально запрашивали поставку трех автобусов за 60 дней, а дальше уже показывали поставку пяти автобусов за 50, 30 и далее по нисходящей - за 14 дней. Как это?

Похоже на желание не позволить участвовать в конкурсе большему числу участников. А почему нет? Схема может быть такова - у поставщика, в чьей победе заинтересован заказчик, есть необходимый товар. Короткие сроки не пугают, подает заявку и выигрывает контракт. Иные участники «пролетают», поскольку установлены нереальные сроки исполнения контракта.

На сайте госзакупок для нужд лесного комитета подобного добра много. Заходите по адресу https://zakupki.gov.ru/, в строке «Закупки» набираете символы – 2721153053 и после наслаждаетесь результатами поиска. Возможно, у вас, как и у меня, после пяти часов ознакомления с цифрами возникнет некоторое недоумение.

Лесная чехарда

От скучной бухгалтерии перейдем к более приятным вещам – к личностям. Они, по идее, должны решать все. Чехарда в смене руководства управления – Коломыцев, Болтрушко, Денисов, Андриенко, Хрянин – не дала прироста качества и количества в работе. Это как койки в неэффективном заведении переставлять.

До седьмого декабря исполнял обязанности председателя комитета лесного хозяйства правительства края Александр Стемпковский. С понедельника комитет лесного хозяйства с приставкой и.о. возглавил Вадим Сабуров. Все три должности заместителей вакантные. Места, что ли, там «гнилые»?

Переименование управления в комитет лесного хозяйства пока ни к чему хорошему не привело. Зато под эту сурдинку затеяли уплотнение и обрезание. В основном тех, кто был недоволен создавшимся положением и резко выражался о работе и.о. Информация о диком бардаке в лесной отрасли уже вырвалась на волю.

Меня вот интересует, что случилось с широко в свое время распиаренной системой мониторинга за лесными пожарами? Приобрели пару беспилотников за шесть миллионов каждый. Теперь они не летают: ресурс быстро закончился, гарантия тоже. Неисправностей обнаружили массу, выход нашли – списали. За 30 с лишним миллионов рублей приобрели видеокамеры для наблюдения. Каков итог? С мест сообщают: «…большая часть была в дорогостоящем ремонте, комплектующие импортные. Потихоньку о ноу-хау забыли, затем частично списали».

«Копать», а потом сажать!

В крае работают 40 лесничеств и 12 лесхозов. В этом году им поставили 28 УАЗов, 3 тягача, 5 тракторов, 2 бульдозера и 10 снегоболотоходов для тушения пожаров в труднодоступных местах. Этого мало, а часть закупленной техники нуждается в доводке и дополнительном вложении средств.

Месяц назад комитет лесного хозяйства уверял, что до конца года закупит спецтехники на 87 миллионов. Успеют ли? Декабрь уж. Есть и другая проблема: сравнительно недавно в министерстве природных ресурсов края прошло заседание круглого стола с участием всяческих министров края, где Александр Стемпковский поведал о сложном финансовом положении лесного комплекса. А тут еще напасть, с 2022 года «кругляк» нельзя будет сплавлять за бугор.

Ну, все не так. Врио губернатора Михаил Дегтярев очень был удивлен легкостью трат казенных денег в комитете лесного хозяйства, дал поручение следователям разобраться с имеющимися безобразиями.

Андрей Дунаевский

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Выражаю благодарность лесникам Хабаровского края за консультации при подготовке материала.

«Для краевого комитета лесного хозяйства были проведены две закупки вездеходов на гусеничном ходу ГАЗ-34039 в июле и сентябре 2020 года. По первому аукциону: по 3,9 миллиона рублей за единицу техники, всего 10 единиц, другая - по 6,2 миллиона рублей за единицу, всего 5 вездеходов. В обоих случаях владелец и руководитель компаний-продавцов, которые осуществили поставку, один. Мне говорят: в соответствии с законом все чисто. Три раза просил в этом разобраться. Такую ситуацию считаю ненормальной - одну и ту же технику у одних и тех же компаний закупать с разницей в цене в полтора раза! Подготовил обращение в Следственный комитет, пусть проведет проверку по этим двум аукционам. Вешать ярлыков не буду, пусть в этом разберутся в СКР». Врио губернатора Михаил Дегтярев по поводу госзакупок

На середину ноября 2020 года выявлено свыше 140 незаконных рубок леса в Хабаровском крае. В прошлом сезоне общая площадь рубок составляла 17 тысяч гектаров, было зарегистрировано 180 фактов незаконных заготовок. В этом сезоне лесные инспекторы провели около трех тысяч рейдов. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, превысила 210 миллионов рублей.