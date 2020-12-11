У Сергея Фургала арестовали часы

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на наручные часы, принадлежащие подозреваемому в организации убийств экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

Швейцарский хронометр Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique оценены на сумму более одного миллиона рублей. По решению суда часами запрещено пользоваться и распоряжаться путем их отчуждения.

Напомним, что ранее суд арестовал следующие активы Сергея Фургала. Это земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров и недостроенный дом в Дмитровском районе Московской области; деньги – более трех миллионов рублей и более трех тысяч долларов; автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus. Кроме того, были продлены обеспечительные меры, наложенные на 400 тысяч долларов, принадлежащих Олесе Киреевой - племяннице бывшей супруги Фургала.