Экс-игрок хабаровского «СКА-Нефтяник» стал лицом спортивного бренда

Хоккеисты «СКА-Нефтяника» начали очередную домашнюю серию матчей и обыграли ульяновскую «Волгу». Впрочем, серия – это громко сказано. Ведь впереди у армейцев всего лишь еще одна встреча в родных пенатах (11 декабря наша дружина принимает казанский «Ак Барс-Динамо»), после чего клуб вновь отправляется на выезд.

Между тем игра с хоккеистами из столицы Татарстана с некоторых пор для «СКА-Нефтяника» принципиальная. Еще бы: ведь сейчас дальневосточников тренирует Ильяс Хандаев, который на протяжении двух предыдущих сезонов работал в Казани.

Оттуда, к слову, минувшей весной высадился и «десант» игроков в лице Михаила Тюко, Максима Рязанцева и Евгения Корева. Правда, это трио казанцами можно считать с большой натяжкой: все они родом из… Хабаровска.

И всё же грозен «Енисей»

Напомним, что с первого выезда в новом сезоне чемпиону России удалось привезти 7 очков из 12 возможных. С одной стороны, конечно, маловато. С другой – армейцы впервые в этом сезоне вышли на «уличный» лед, который, судя по плюсовой погоде в Архангельске и Нижнем Новгороде, еще далек от идеального.

Не стоит забывать, что среди соперников «СКА-Нефтяника» был и извечный соперник – красноярский «Енисей», который, безусловно, точил на хабаровчан зуб за прошлые неудачи.

Шутка ли, в последний раз армейцы были вынуждены выбросить "белый флаг" перед командой из Красноярска почти три года назад. Однако "Енисей" – не та команда, с которой подобная радость может длиться бесконечно.

После матча наставник "Енисея" Михаил Пашкин признался, что изначальная установка на игру его подопечным предусматривала не штурм ворот соперника, а лишь "агрессивный контроль мяча". Одно это уже показывает, что хозяева в определенной мере опасались хабаровчан.

Однако те сами внесли коррективы в первоначальные планы сибиряков, уже на первой минуте соорудив гол в собственные ворота в результате потери мяча в непосредственной близи от них. Эта ошибка надолго выбила дальневосточников из колеи, чем не преминули воспользоваться хозяева поля, создавшие в последующие минуты у ворот Дениса Рысева целый ряд опасных моментов. И если бы не уверенная игра голкипера хабаровчан...

Впрочем, к середине первого тайма игра заметно выровнялась. Роль первой скрипки в армейском ансамбле на себя взял Туомас Мяяття, раз за разом оказывавшийся на острие атак "СКА-Нефтяника". Однако до перерыва хабаровчанам удалось отличиться только однажды – после розыгрыша углового отличился Юрий Викулин. Правда, к тому времени сибиряки успели повторно отметить успех, реализовав розыгрыш "корнера".

Основные события встречи развернулись во второй 45-минутке, лишний раз демонстрируя закономерности, присущие игровым видам спорта.

Во многом ключевым и одновременно роковым для хабаровчан моментом матча стала 51-я минута, когда Артем Бондаренко не смог реализовать чистый выход один на один с вратарем "Енисея" Максимом Яновым. Забей нападающий "СКА-Нефтяника" в этом эпизоде, сравняй счет – кто знает, по какому вектору проходила бы игра в дальнейшем.

Однако история не любит сослагательных наклонений. Более того, незамедлительно последовала расплата в виде стремительной атаки хозяев, которую точным ударом завершил лидер "Енисея" Сергей Ломанов - 3:1.

После же того, как он же, спустя 13 минут, увеличил преимущество своей команды до трех мячей, сценарий встречи живо напомнил прошлогоднюю схватку соперников, в которой армейцам пришлось отыгрывать аналогичную фору. "Дежавю" лишь еще более усилилось, после того как Павел Рязанцев сократил отставание, реализовав 12-метровый, - 4:2.

К сожалению, повторить свой прошлогодний подвиг армейцам в этот раз не удалось. Притом что возможности для этого были. Тот же Рязанцев дважды за короткий промежуток времени имел возможности развернуть Фортуну в сторону своей команды. Однако в обоих случаях спортивное счастье отвернулось от грозного бомбардира. Как результат, вновь сработала "обратка". В итоге поражение – 4:6.

Важная победа в Кемерове

Правда, выездное турне армейцам удалось завершить на мажорной ноте: в Кемерове был повержен местный «Кузбасс» - 7:4. Очередная встреча давних соперников получилась на редкость захватывающей. И те, и другие не стали тратить время на разведку, практически с первых же секунд матча включив максимальные скорости и бросившись искать счастья у чужих ворот.

Первыми уже на 5-й минуте игры преуспели хабаровчане, заставшие хозяев врасплох после розыгрыша свободного удара. "Привет" землякам передал воспитанник кемеровской хоккейной школы Алексей Торгонский.

Однако дальнейший обмен ударами в сражении на встречных курсах долгое время оставался безрезультатным. Вплоть до середины первого тайма, когда кемеровчане за короткий промежуток времени дважды заставили ошибиться защитников "СКА-Нефтяника", в результате чего в счете повел уже "Кузбасс" - 2:1.

Впрочем, армейцы быстро восстановили статус-кво и, казалось, вновь взяли игру под свой контроль. Однако неутомимость, с которой продолжали идти вперед кемеровчане, повлекла череду новых ошибок в оборонительных порядках дальневосточников, обернувшуюся для них еще двумя пропущенными мячами.

В этой непростой для себя ситуации, когда хозяева уже предвкушали победный для себя тайм, подопечные Ильяса Хандаева смогли проявить должный характер, найдя силы на ответное наступление, в котором им, помимо высокого мастерства, сопутствовала и изрядная доля везения.

За две минуты до перерыва А. Бондаренко, неотразимо пробив после розыгрыша "корнера", сократил отставание до минимума, а уже на исходе тайма "летучий финн" Т. Мяяття ударом с острого угла застал врасплох вратаря кемеровчан Воронкова. 4:4!

Дебют второго тайма также остался за хабаровчанами. В который уже раз "Кузбасс" стал заложником собственной атакующей стратегии, будучи не в состоянии противостоять контрвыпадам соперника. Умело поймав хозяев на противоходе, армейцы организовали две разящие атаки, после которых с форой в два мяча повел уже "СКА-Нефтяник" и в итоге победу не упустил.

Кто догонит Чухлова?

Кстати, в матче с «Кузбассом» полузащитник "красно-черных" Юрий Шардаков забил в ворота соперников два мяча, первый из которых стал для него 100-м в чемпионатах страны за время его выступления в Хабаровске.

Тем самым Юрий стал 25-м игроком в истории хабаровской команды, которому удалось достичь данного рубежа и получить прописку в "Клубе лучших армейских бомбардиров", носящем имя легендарного Анатолия Фролова! В свое время Фролов стал первым из армейцев, преодолевшим планку в 100 мячей, забитых в чемпионатах страны.

В этом же матче свой 300-й мяч за "СКА-Нефтяника" в чемпионатах страны забил нападающий Артем Бондаренко, став лишь третьим игроком в истории клуба, сумевшим достигнуть данного рубежа. Лучшие показатели имеют только два легендарных форварда хабаровской дружины - Валерий Чухлов (381) и Владимир Башан (339).

Между тем экс-полузащитник «СКА-Нефтяника» Алан Джусоев стал амбассадором фирмы, специализирующейся на выпуске спортивной экипировки.

Как сообщает официальный аккаунт производителя Grit в Instagram, с 28-летним спортсменом заключен трехлетний контракт, в рамках которого шестикратный чемпион мира будет являться лицом компании, а также представит собственную коллекцию спортивной одежды.

Напомним, что воспитанник абаканского хоккея с мячом минувшим летом перешел из хабаровского «СКА-Нефтяника» в шведский «АИК». В составе скандинавского клуба Джусоев дошел до финала Кубка Швеции сезона 2020/21.

Владислав Махов