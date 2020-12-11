Отец Драчева требует выгнать хабаровского депутата из партии ЛДПР

Отец убитого в 2017 году чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева обратился к лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. В своем письме Константин Драчев требует выгнать из партии депутата хабаровской городской думы Юрия Ягодина.

Дело в том, что Ягодин присутствовал летом 2017 года при драке между Андреем Драчевым и Анаром Алахверановым. Причем Ягодин не был статистом – он сдерживал охранников, собиравшихся разнять оппонентов, а также, по некоторым данным, подбадривал Алахверанова. После убийства Драчева будущий депутат проходил по делу как свидетель.

В 2019 году Юрий Ягодин был избран в хабаровскую городскую думу от партии ЛДПР. Он занимает пост председателя комитета по социальным вопросам. Алахверанов был приговорен к 18 годам лишения свободы.