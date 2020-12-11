Хабаровские бизнесмены рассказали, какие франшизы покупать в кризис

Бизнесмены делятся историями удач и неудач в сфере франчайзинга. И не только

«Пять советов новичкам. Первый: спроси у себя и попробуй ответить: а будут ли вообще покупать твою франшизу? Почему ее вообще должны покупать? А потом переспроси снова. Это и второй, и третий, и пятый советы», - рассказывает хабаровский предприниматель Владимир Ткалич о том, как устроен рынок франшиз.

Ткаличу принадлежит бренд Kafema (специализированные магазины кофе собственной обжарки). Когда-то бизнес начинался с двух кофе-машин и четырех килограммов сырья. Сейчас франшиза насчитывает 37 торговых точек по всей России. Было бы гораздо больше, однако предприниматель, по его словам, очень осторожно подходит к выбору франчайзи, его соответствия стандартам цен и качества.

Три кита

В Хабаровске прошел семинар «Конференция франшиз». Перед участниками мероприятия выступили владельцы дальневосточных (и не только) франчайзингов. Они рассказали о своих успехах, падениях и «подводных камнях» этого вида бизнеса.

«Допустим, у вас появились деньги и ресурс по времени, которые вы не хотите потерять, - продолжает Владимир Ткалич. – Это называется «возвратность финансов». Если вы покупаете бизнес, а он у вас становится как чемодан без ручки: и бросить жалко, и тащить тяжело, и вы думаете о том, как бы его скинуть, чтобы вернуть деньги, это называется «ликвидность». Пример. Вы купили квартиру, и она приносит вам ежемесячно 1 процент от вложенных средств. Однако это надежный источник дохода. Вы точно знаете, что вы этот источник не потеряете и, может быть, с каким-то дисконтом, но сможете продать. И еще есть термин «доходность» - сколько именно вы получаете денег со своих активов».

По мнению предпринимателя, когда потенциальный франчайзи учитывает все три фактора («возвратность», «ликвидность», «доходность»), то тогда уже и стоит задумываться о покупке какой-либо франшизы. Также Ткалич посоветовал четко разделить цели: заниматься бизнесом ради денег или ради удовольствия. Если последнее, то экономическим «триумвиратом» можно пренебречь.

«Если бизнес организовывается ради прибыли, то помимо вышеперечисленных параметров следует быть готовым и к тому, что вы можете потерять все! Особенно это касается мелкого бизнеса».

Выделяться среди других франшиз следует либо более низкими, чем у конкурентов, ценами, либо более качественным сервисом – так основатель сети Kafema объяснил успех своей компании. Но даже это отнюдь не гарантирует денежный поток. Например, одна торговая точка может отбить свои затраты за два месяца, а другая – только за два года. Человеческую подлость тоже никто не отменял.

«Чем-то еще нужно удерживать франчайзи, иначе он может перестать платить роялти. Просто наберет пакет клиентов и переклеит вывеску».

Долговременное выстраивание доверительных отношений может предотвратить такой исход сотрудничества. А если франчайзеру не все равно на свой бренд, то лучше помогать франчайзи налаживать бизнес, чем требовать с него роялти независимо от того, приносит ли магазин прибыль или нет. Коснулся Владимир Ткалич и такого вопроса, как инвестиции, не связанные с покупкой конкретной франшизы.

«Можно вложить деньги в предприятие, то есть купить акции. Но это рискованно, ведь никто не знает, что ждет эту компанию в будущем. Можно положить деньги в банк под процент. Там очень низкая доходность, но очень быстрая возвратность. Если вам понадобятся деньги, то их можно забрать в течение дня (речь идет о сравнительно небольших суммах). Либо можно купить квартиру – доходность выше, чем в банке; понадежнее, чем акции; можно не сразу, но продать ее в течение довольно небольшого срока, причем даже с небольшой маржой».

«Оксфорд» в Армении

Хабаровчанка Юлия Сафенкова – соучредитель международной франшизы «Маленький Оксфорд». Она представляет собой сеть центров развития, где детей обучают по трем направлениям. Это скорочтение (умение быстро читать и понимать прочитанное), ментальная арифметика (моментальный счет в уме) и развитие памяти.

«Идея пришла хабаровчанину Сергею Полякову, - рассказывает Сафенкова. – В 2016 году он открыл первый детский центр «Маленький Оксфорд». В 2017 году я пришла работать туда маркетологом. Поляков предложил масштабировать проект на другие города, потому что он оказался рентабельным. В течение четырех месяцев мы «упаковывали» франшизу, а затем стали запускать ее».

Первые франчайзи появились в городах Уссурийске и Глазове (Удмуртия). На сегодняшний день у бренда «Маленький Оксфорд» имеются 45 филиалов в России, Казахстане и Армении. Требований у франчайзера несколько десятков. В числе ключевых: соответствие внешнему стандартному признаку, помещение должно располагаться не в цокольном этаже, наличие окон и пожарной сигнализации.

Сумма паушального взноса зависит от численности проживающих в населенном пункте, где предполагается открыть центр развития. Например, если количество горожан до 15 тысяч человек, то взнос составляет 70 тысяч рублей. Для такого города, как Хабаровск, эта сумма находится в районе 320 тысяч рублей. Роялти либо фиксированный, либо 5 процентов от оборота.

«В Хабаровске у нас два филиала, - продолжает Юлия Сафенкова. – В следующем году в нашем городе планируем открыть еще два-три».

Факапы

В отличие от большинства спикеров семинара, директор хабаровского подразделения компании СДЭК (российский оператор экспресс-доставки документов и грузов) Руслан Горюнов сосредоточил свой рассказ на неудачах, постигших его на ниве бизнеса с франшизами. Первым его опытом стал общественный транспорт.

«Мы с партнерами решили запустить франшизу такси в небольшом приморском городе, где проживало около 15 тысяч человек. Посчитали, прорисовали карту города. Вроде все классно – выплачиваешь роялти да работаешь. Запустились. Ждем деньги. Денег нет. Заявки сыплются, но никто эти заявки толком не берет. Мы поняли, что сначала нам нужно привлечь больше водителей, а не клиентов».

Чтобы привлечь кадры, Горюнов со товарищи каждый день обклеивал дома объявлениями и рисовал на асфальте шашечки с номером телефона. Вскоре дефицит водителей был частично устранен. Конкуренты, однако, не дремали. В программе службы вызова такси каждый день стали целенаправленно появляться липовые заказы. Стоило забанить один такой аккаунт, ему на смену приходил другой.

В конечном итоге Руслан и его партнеры так и не смогли раскрутить бизнес, несмотря на громкий бренд. После этого Горюнов купил франшизу сети зоогостиниц. Однако там надо было платить роялти вне зависимости от финансового состояния компании.

«По сути, франчайзеру было все равно на развитие фирм, которые приобрели франшизу. Главное, чтобы проценты платили. Этот бизнес я закрыл, когда передо мной встал вопрос: вкладываться в дело или взять ипотеку».

Деньги в стране есть!

Приглашенным экспертом на Конференции франшиз стал Василь Газизулин, основатель и управляющий партнер компаний TopFranchise.ru и TopFranchise.com. С 2009 по 2014 годы Газизулин руководил сетью «Экспедиция» (350 магазинов в 15 странах). Он рассказал об основных экономических факторах, связанных с франчайзинг-предпринимательством.

Если рассматривать исходные данные России, то здесь наблюдаются следующие плюсы и минусы ведения бизнеса на франшизах. Плюсы: рынок франшиз растет; насыщения в сфере услуг пока нет; много свободных помещений; много кеша на депозитах частных лиц. Последний параметр, наверное, удивит немалое количество читателей. Однако…

«Чем выше депозитная ставка в России, тем активнее развивается франчайзинг и малый бизнес, - поясняет Василь Газизулин. – Если кто-то будет потом продавать вашу франшизу и скажет: в нашей стране нет денег, не слушайте их. Франшизы у нас в стране стоят от 300 тысяч до 30 миллионов рублей, от бренда небольшого маникюрного салона до крупной клиники или интернет-сервиса. Деньги в стране есть! Проблема только с потреблением».

Минусы: отсутствует закон о франшизе; языковой барьер для экспорта франшиз; высокие кредитные ставки для бизнеса; менталитет (куда ж без него. – Авт.).

Эксперт перечислил сферы, где есть деньги и возможен рост капитализации. Это бизнес, связанный с детьми (частные детсады, центры развития), красота/здоровье (маникюрные салоны, клиники), еда, производство и IT.

Василь Газизулин также напомнил посетителям семинара, что продажа раскрученной франшизы при определенных условиях – еще не гарантия успеха. Грубо говоря, зарабатывая деньги только на роялти, не сколотишь большого состояния. Денежные доли от прибыли совместных предприятий гораздо больше.

То же самое и с другой стороны. Покупка громкого бренда еще ничего не гарантирует. Здесь, как и в другом виде бизнеса, от человека в первую очередь требуется предприимчивость, уверенность и умение рисковать.

Андрей Канев

Фото Даниила Прудникова

Франчайзинг, или франшиза, - вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за плату (паушальный взнос) право на определенный вид предпринимательства, используя разработанную бизнес-модель его ведения: действовать от своего имени, используя технологию, сырье, товарные знаки и/или бренды франчайзера. Роялти – периодические процентные отчисления за использование франшизы.