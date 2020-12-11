В Хабаровске задержали бывшего главбуха компании Фургала

В краевом центре задержана бывший главный бухгалтер компании «Торэкс-Хабаровск» Галина Алейникова. Ее подозревают в выводе кредитных средств, которые банки выделили заводу «Амурсталь» под гарантию правительства Хабаровского края в период нахождения на должности губернатора Сергея Фургала.

Речь идет о сумме более одного миллиарда (по другим данным – более 305 миллионов) рублей. Преступление фигурантам довести до конца не удалось из-за действий правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере».

Вопрос об аресте Галины Алейниковой будет решаться в ближайшие дни в суде Центрального района Хабаровска. Напомним, что компания «Торэкс» и завод «Амурсталь» аффилированы с бизнес-структурами экс-губернатора Сергея Фургала.