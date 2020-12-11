В Хабаровском крае пройдут международные Пифийские игры

Хабаровск в августе 2021 года примет международные Пифийские игры для детей с особенностями здоровья. Это будет большое творческое соревнование по восьми номинациям и 29 видам искусства, в том числе изобразительному, танцевальному, музыкальному, театральному, цирковому.

Михаил Дегтярев встретился и обсудил детали с директором Союза специалистов и ведущих организаций инвалидов «Абилимпикс» Натальей Крель.

«Очень благодарен Наталье Валерьевне за то, что она вышла с инициативой проведения такого значимого мероприятия именно в Хабаровском крае. Мы четко понимаем, что люди с ограниченными возможностями здоровья имеют безграничные творческие способности. Правительство Хабаровского края готово в рамках этого уникального проекта поддержать потенциал не только наших земляков, но и всех гостей детских Пифийских игр», - отметил Михаил Дегтярев.

Пифийские игры – это не только мероприятие, которое разрушает стереотипы о людях с ограниченными возможностями здоровья, но и возможность привлечь дополнительные федеральные средства на создание в регионе безбарьерной среды. Михаил Дегтярев неоднократно словом и делом доказывал, что в нашем крае создаются равные условия комфортной жизни для всех - и для здоровых, и для инвалидов.