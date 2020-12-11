В Хабаровском крае директор школы не уберегла ученицу от упавшей крыши

В сентябре 2018 года в городе Советская Гавань бушевал тайфун. Директор школы №1 решила прервать занятия учеников и издала приказ об отмене уроков. Однако она не организовала безопасное нахождение детей в учебном заведении до момента их передачи родителям.

Две ученицы, будучи без присмотра педагогов, вышли во двор учебного учреждения. В это время ветер оторвал фрагмент крыши здания, который упал на одну из девочек. 12- летняя ученица получила травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

На директора школы было возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Женщину признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы условно.