Хабаровчанин ударил ребенка ножом в лицо

В Хабаровске на улице Пионерской пьяный местный житель нанес четырехлетнему ребенку удар ножом в область лица. Дальнейшие действия мужчины были пресечены бабушкой ребенка. К счастью, ранение оказалось не опасным. Оно было квалифицировано как легкий вред здоровью.

На 41-летнего хабаровчанина возбуждено два уголовных дела (покушение на убийство и хулиганство). Преступник так и не смог объяснить, что его подвигло на нападение на ребенка.

Государственное обвинение поддерживает прокуратура Индустриального района города Хабаровска. Подсудимый свою вину не признает.