30 километров гирлянд готовят в Хабаровске к Новому году

Электрики МУП «Горсвет» плетут искрящуюся «паутину» без выходных. Работы они начали 25 ноября и намерены завершить к 20 декабря, чтобы создать взрослым и маленьким хабаровчанам по-настоящему праздничное настроение, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Как рассказал директор предприятия Сергей Демин, работы кипят безостановочно во всех районах города. Несмотря на мороз, электромонтеры не спускаются с вышек: отдыхать некогда. Ежедневно на вахту заступают 60 сотрудников «Горсвета», 6 автовышек (иногда их приходится дополнительно брать в аренду).

«Трудозатраты при установке иллюминации просто огромные: мы должны проверить каждую лампочку. Только на улицах Карла Маркса, Ленина, Матвеевском шоссе, Павла Морозова, Тургенева, Пушкина, Руднева, Серышева, Ленинградской, Пионерской и других мы должны навесить 30 километров гирлянд и установить 300 прожекторов для подсветки елок и прочего новогоднего оформления. Площади и парки – тоже под нашим патронажем. К примеру, на площади имени Ленина мы уже установили световые конструкции на фонтаны, с понедельника начнем украшать светящимися элементами и гирляндами елку, а также периметр всего новогоднего городка. Предстоит навесить 5 километров гирлянд и разместить 70 прожекторов для подсветки снежных и ледовых фигур», — рассказал Сергей Демин.

Жемчужными светодиодными нитями опутан уже практически весь пар «Динамо». Помимо пятикилометрового иллюминационного комплекса «Звездное небо», который уже развернут над центральной парковой аллеей, в излюбленном месте отдыха горожан засияет еще 7 иллюминационных километров в 15 тысяч лампочек, часть из которых электрики сегодня навешивают на главную городскую елку.

Различные светодиодные конструкции украсят ограды и опоры фонарей, главный вход в парк, а прожекторы подсветят ледовые и снежные скульптуры. Монтажом светящееся новинки заняты электромонтеры на участке улицы Карла Маркса от Пушкина до Московской. Они закрепляют на опорах уличного освещения 116 светодиодных конструкций «Салют» — по две на каждый столб. Они сменили на улице своих предшественников, вышедших из строя за 7 лет эксплуатации в суровом хабаровском климате.

«Звездочки» будут сиять цветами российского флага. «Салюты» мы ставим уже вторую неделю, на завершение монтажа нам потребуется еще дней 8-9, после чего запустим их на полный цикл», — рассказал главный инженер МУП «Горсвет» Петр Слюсарь. По его словам, к празднику Хабаровск будет блистать «в миллион огней».