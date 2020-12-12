Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 342 новых случая за сутки

По данным пресс-службы регионального правительства, за минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 342 новых случая ковида.

Хабаровск — 240

Комсомольск — 35

Вяземский район — 23

Амурский район — 12

Хабаровский район — 20

Бикинский район — 8

Николаевский район — 4

Выздоровело 354 человека. При этом зарегистрировано 2 летальных исхода за прошедшие сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 493. На лечении находятся 42 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5 тыс. 769 человек. В том числе 2 тыс. 798 стационарно, 2 тыс. 971 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 28 тыс. 270 случаев Covid-19. 22 тыс. 325 человек выздоровело.