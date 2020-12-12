Правительство России берет под контроль цены на продукты

Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты, сообщает официальный портал кабмина.

Для сдерживания роста цен на продукты между производителями продовольствия, торговыми сетями, минсельхозом и минпромторгом будут подписаны четырёхсторонние соглашения. Предложения по их содержанию и конкретным параметрам Федеральная антимонопольная служба должна представить в минсельхоз в течение суток.

Задачу принять меры по ситуации на продовольственном рынке поставил президент России Владимир Путин.

По результатам совещания в правительстве минсельхоз должен был 11 декабря представить в кабмин доклад о конкретных решениях по снижению цен на продовольствие с указанием контрольных точек и ожидаемых результатов.

К 14 декабря минэкономразвития и минсельхоз обязаны внести в Правительство проекты конкретных нормативных актов.

Также по результатам совещания принято решение создать систему мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учётом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Детали этого проекта до 21 декабря проработает минэкономразвития.

Для обеспечения мониторинга минсельхозу вместе с минфином предстоит подготовить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров. В этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы. Срок выполнения этой работы – 15 января.

За ситуацией с ценами на продукты Михаил Мишустин будет следить лично. Председатель правительства попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами.