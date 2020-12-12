Хабаровчане восполнили в Амурской области дефицит «фрицев»

Вначале был звонок от давнего знакомого: «Поедешь с нами на дело в Белогорск? Там ребята из Благовещенска делают реконструкцию. Им, ты будешь смеяться, опять «фрицев» не хватает». Какая красота, история повторяется.

С этими бойцами уже имел приключения на весь организм. В крайний раз это была поездка в Благовещенск летом 2020 года. Тогда руководство клуба «Мотопатриот» пригласило крепко спаянный коллектив товарищей из Хабаровска на съемку короткометражного ролика про войну. Ночевка на веранде, полевой туалет типа сортир, выезд в поле, жара, выстрелы и взрывы, беготня «туда и обратно» - дубли не совсем удачные, дамы и девицы в форме – р-р-р-омантика! (См. «Молодой дальневосточник XXI век», №31 от 29 июля - 5 августа 2020 года, «Война вместо войны»).

И в этот раз, судя по сбивчивым словам коллеги по хобби, зимнее мероприятие обещало быть не менее увлекательным.

Понеслась!

И ведь не соврал, шельма. Приключения навалились с раннего утра (поездка в Амурскую область началась в понедельник, в пять). В такую рань-то зачем? На это наш бессменный шофер Петр напомнил об особенностях поездки по Еврейской автономии. И дороги там хорошие, и народ приветливый, и «пейсаховка» ничего себе, и еда вполне кошерная. Но вот «внезапные посты контроля скорости» через каждые полста километров! Это напрягает.

«С летней поездки мне от этих (далее очень эмоционально. – Авт.) пришло два штрафа. Так что чем раньше выедем, тем дальше будет проще», - констатирует Петр.

Он оказался прав. Еврейскую автономию проскочили практически без происшествий. Трасса со времен последней поездки не изменилась, населенные пункты все на местах. Особенности зимнего пейзажа – по мере продвижения к границам Амурской области снега становилось все больше. Даже родилась мысль о «гешефте» - поставке «белого богатства» ближе к Хабаровску, а то до сих пор нет ощущения зимней сказки, не появляется новогоднее настроение. Снег так редок и у нас, так и в Еврейской автономии!

Учитывая, что наша компания имеет опыт поездок на дальние расстояния, то ситуация «трое в одной машине, не считая багажа» не вызывала проблем. На ходу есть чем перекусить и чем горло промочить, в машине тепло, и даже порой музыка ловится на штатный радиоприемник. Одно «но» - оба моих спутника были в полной форме времен Великой Отечественной. Петр ехал на мероприятие как «электрик» - так между собой реконструкторы зовут бойцов ваффен СС, Алексей – как снайпер вермахта. Все как положено – кованые сапоги, теплые кепи, кители и галифе, маскировочные куртки. Ну и в соответствии с требованиями – значки, ленты, руны и все остальные знаки отличия «темной стороны» времен войны. Я оделся как солидный человек – мерлушковая шапка-ушанка, утепленное кожаное пальто, хромовые ботинки, флотский френч, брюки. Но напрягало в таком вот виде – два «немца» и один «советский корреспондент» – ввалиться в придорожные кафе: «Матка, курки-яйки, шпик, самогон, Гитлер капут».

Так что перекусили один раз, после въезда в Амурскую область. Пикник на обочине – морозец, светлое утро, горячий чай… И вот уже она, конечная точка маршрута, Белогорск, нет и часу дня.

Бюджетный город

Самые забойные подробности будущего мероприятия стали проясняться по мере продвижения к цели. Оказалось, в этот раз «гастроль будем давать» на территории воинской части. Что немного настораживало. Военные, они такие, все по команде, все строем, дисциплина и ограничения. Но, с другой стороны, армейские вроде бы берут на полный кошт – расселяют в теплые помещения, кормят и поят, обеспечивают холостыми патронами, предоставляют иные ништячки…

Проблемы оказались гораздо ближе, чем думали, – в воинской части нас ждали после 17 часов. Чем убить оставшиеся до заселения 4 часа? Весь уездный город N., который мы назвали «бюджетным», за два часа изъездили вдоль и поперек. Хотели культурно провести время, посетив местный краеведческий музей. Не удалось - понедельник, закрыто. Не прошли и в парк культуры и отдыха. Там тоже все на замке, не лезть же через забор. Так что продолжили знакомство с местными достопримечательностями из окон нашего авто. Не пешком же мне ходить в сопровождении двух «фрицев». Боюсь, местные такой перформанс не оценили бы.

Долго искали набережную. Оказалось, что неправильно прочитали название. Есть улица Набережная, на окраине которой мы и решили ноги размять. И все это с видом на дикую природу, белый лед на реке и индустриальный пейзаж - гаражи и мелкие развалины. Зато ни души вокруг! Лепота!

Казарменные будни

Не знаю, куда бы нас еще занесла нелегкая, но тут руководитель грядущего действа Василий Семенов, президент «Мотопатриота», скинул координаты принимающей стороны. И мы отправились в место расположения - в 103-ю отдельную бригаду материально-технического обеспечения. Где это – не скажу, в свое время поклялся строго хранить военную и государственную тайну. Армейцы встретили радушно, проводили до места стоянки на территории части и показали, где и как будем размещаться.

Опасаясь грядущих проблем - гражданские среди военных - командование части выделило для прибывших отдельное помещение. Все по воинскому фен-шую – длинный коридор, кубрики с двухэтажными кроватями с металлическими сетками, матрасы, чистое постельное белье и тоненькие синтепоновые подушки. На ностальгию пробило: обстановка как в до слез знакомой казарме «непобедимой и легендарной» образца 80-х годов прошлого века.

Но вот с боеготовностью в РА подкачали. Одеяла оказались нового образца - без полосок. На старых, в моей юности, в ногах было три полоски. Так что сразу было понятно - куда голову приткнуть. А тут поначалу и не сообразишь – где начинается военнослужащий, а где заканчиваются его ноги. Недоработка! Вот с таких вроде бы мелочей и начинается падение боеспособности, разгул безобразия, нарушение дисциплины, ухудшение духа. Простите, вспомнил своего замполита. Очень уж он любил «проходиться» по мелочам, доводя факт криво повешенного полотенца до происков мирового империализма.

Так как мы прибыли первые, то захватили из двух кубриков самый просторный и теплый. Как оказалось, поступили неправильно. Он предназначался для дам. Мужчины и юноши, что прибыли в воинскую часть из Хабаровска, Благовещенска, Свободного, селились в более спартанских условиях. Так что хабаровчанам (нас всего приехало пять человек в две партии), пришлось срочно перебраться общий кубрик, где и света поменьше, и коек побольше, и атмосфера более «специфичная».

Рука помощи

Надо отдать должное командованию части – разместили всех с доступным комфортом. Приятным бонусом к теплой казарме, мягким и чистым постелям оказались два электрочайника и бутыли с водой. Заварка и все остальные плюшки – за свой счет. Удобства оказались в конце коридора. С размещением все устаканилось. Осталось выяснить, как и где будем есть.

На ужин отправились дружной колонной. Условные «немцы» - в полной полевой, «советские бойцы», в основном молодежь 14-17 лет, - по гражданке, кое-кто - в ватниках и ушанках. Но все - с соблюдением антиковидных мероприятий: маски выделил начмед части, дистанцию поддерживали сами и обязательно мыли руки до и после.

Как бойцы российской армии глазели на нашу разухабистую компанию! И как некоторые из наших - молодые люди - удивились отсутствию вилок. Они не знали, что в армии все едят ложкой! Особенно то, что дают на ужин, – кашу перловую, кусок рыбы, немного консервированного горошка. Чай, хлеб и кусочек сыра – приятное дополнение. Фотографируя ранний ужин, чувствовал себя «популярным фуд-блогером». Вот только гомон вокруг, зычные армейские обороты старшего, вопли кухонного наряда и вся остальная специфичная атмосфера говорила: «Ты снова в армии, сынок!».

Резкие неожиданности

Все остальные подробности грядущего действа прояснили отцы-командиры после возвращения в расположение. Принимающей стороне – 103-й отдельной бригаде МТО исполняется 10 лет. Юбилей, как-никак. На следующий день был намечен ряд соответствующих мероприятий – торжественное построение, поздравление командования, выступления армейской самодеятельности и торжественное заседание в клубе гарнизона. Все это - без нас. Заключительным аккордом торжества должна была стать постановка силами гражданских специалистов эпизода «Битва за Сталинград, ноябрь-декабрь 1942 года».

Так что срочно пришлось снимать «золотые погоны». В этот раз решил сыграть роль этакой «столичной штучки» - фронтового корреспондента газеты «Вечерняя Москва». Флотский китель со всеми нашивками, черные суконные брюки, хромачи, полевая сумка с журналистскими причиндалами и пара фотоаппаратов. «ФЭД» тех времен – для блезира. Для реальных снимков – современный цифровой агрегат. К подвигам по освещению событий на передовой готов!

Весь вечер перед боем личный состав стремился к совершенству. В расположении пошли разговоры и консультации. Кто-то чистил оружие, кто-то пытался ликвидировать огрехи в снаряжении. Я же готовился морально – читал документы и газетные публикации тех времен. Дабы, ежели что, отжечь глаголом и увлечь бойцов в атаку пламенным словом. В планах была мысль развернуть целый «красный уголок» по заветам ГлавПУРа. После ужина такое желание рассосалось само собой. Наверное, что-то съел.

Командование напрягало малое количество «немцев» - всего четверо. Еще пара «гансов» пообещала подъехать на следующий день. Военные успокоили: «Не волнуйтесь, сколько надо статистов, столько и выделим. Хоть для красной стороны, хоть для темной». С красноармейцами все проще. Практически все были в белом - маскировочные куртки и штаны выделили со складов военные. Современные комплекты, за исключением фактуры ткани, не отличаются от камуфляжа военной поры. Специально сравнивал подлинник и копию. Так что молодежи осталось на современную одежку натянуть маскировку и в бой! С обувью военные тоже помогли, подогнали на всех валенки.

С обмундированием и вооружением «немцев»-статистов было еще смешней: по сценарию фрицы засели в здании и не высовывались.

С места – в бой!

После раннего подъема в шесть часов и завтрака в 7 утра все и началось. Переодевание по форме, подгонка снаряжения, подготовка тяжелого вооружения. В этот раз со стороны красных планировалась «орудийная стрельба» из 45-мм пушки. «Немцы» должны были «лупить» из трофейного советского пулемета. В реальности стрельбы не было – и пулемет, и пушка функционировали за счет газовой смеси. Дешево и сердито – себестоимость каждого выстрела из таких вот «приспособлений» в прямом смысле копеечная. В то время как стоимость одного холостого выстрела – от 20 до 35 рублей в зависимости от типа оружия. А когда «пулемет Максима» лупит несколько минут длинными очередями… За раз может «вылететь» пара тысяч рублей.

В самый последний момент подтянулись несколько «бойцов». И пока в части проходили все торжественные мероприятия, наши отправились на тренировку. Реконструкторы снаряжали обоймы, диски и рожки, местная команда пиротехников мастырила сеть для подрыва и пуска газов. Тут и бойцам, и командирам 103-й бригады – респект и уважуха! Так что во время двух тренировок «бойцы» лупили из всех стволов от души. Заодно проверили работу «воздушных» изделий – пулемета и орудия. Не сразу, но и они заработали. Бумкало и стрекотало очень громко и очень натурально.

Статисты с обеих сторон - как «красные бойцы, так и «гансы» - слушали гражданских специалистов. Куда надо бежали, как надо стреляли и умирали вовремя. Только смерь или ранение изображали не совсем натурально. Что вы хотите - неофиты. Но парни старались.

А потом грянул бой

Ну как бой... Весь эпизод – сосредоточение красноармейцев, разведка поля боя, первая, неудачная атака, второй натиск, артиллерийский обстрел, атака штурмовой группы, вывод пленных с последующим расстрелом при попытке побега – занял минут десять. В конце сражения в помещении пиротехники взорвали дымовые шашки. «Хорошо, что на третьем этаже не все сработали, а то бы задохнулись»,- ругались «немцы». Кстати, статисты из состава современной армии, что воевали на «темной стороне», показали себя достойно. В окнах мелькали издалека, рязанскими лицами не светили, из современных «калашей» стреляли одиночными.

Хорошо, что во время тренировок сумел сделать массу фотографий. А то в горячке боя, пусть и постановочного, как-то с качеством снимков не очень. Особенно когда за спиной рвется «снаряд». Да так, что ты на полметра сам отскакиваешь – вверх и вперед. В реальности взорвался очень слабый пиротехнический заряд. Но закладывал его большой специалист! В результате я был весь в дыму, а из-за шиворота мелкодисперсную цементную пыль потом еле вытряхнул. Зато успел заскочить в здание перед «штурмом» и такие кадры сделать… Особенно когда в рукопашной сошлись!

Если меня эта постановка потрясла, причем в прямом смысле, то военные были в восторге - и зрители, и участники. Командование выразило признательность и отдельно долго жало руку Василию Семенову.

Музы и пушки

«За героизм на поле боя» от командования имел отдельный бонус – во второй половине дня свободно шарахался по всей территории части и фотографировал что хотел. Поверьте, такое отношение к «шпаку» дорогого стоит.

На территории воинской части – настоящий музей техники под открытым небом. Танк Т-34-85 в полной комплектации на постаменте, выставка автомобилей: грузовики, спецтехника, полевая кухня, легковые «Волги» - для командования. И тут - бах! - «ушастый» ЗАЗ-968 в камуфлированной раскраске. Неужто какой-то прапорщик пожертвовал в экспозицию? История умалчивает. Весь автомобильный ряд, пусть и не полный, вполне тянет на музейную выставку. И это все внутри сугубо тыловой части в периферийном гарнизоне. Кое-каких образцов из представленных на территории 103-й бригады в Белогорске нет и в Хабаровске.

А потом я напросился в музей части. Под одной крышей с ним и все остальные культурные заведения бригады – клуб, библиотека. А перед входом пара артиллерийских орудий среднего калибра. Музы и пушки! Сам музей не очень большой: семь сравнительно малых залов, порой не до конца оформленных. Как пояснила заведующая клубом Дарья Хлыстова, все еще монтируются выставки. Не везде ровно - где переизбыток вещественных артефактов, где очень много текстовой информации. «Большая часть экспонатов осталась от предыдущей воинской части, на смену которой пришла наша. Мы дополнили экспозицию историей, пусть и не такой долгой, нашего подразделения», - поясняет Дарья. Место достойное, надо рассказывать отдельно.

Путь домой

После пищи духовной очень захотелось есть. Большая часть «нашей команды» к тому времени уже разъехалась. Так что то ли поздний обед, то ли ранний ужин прошел в сокращенном составе. Первое оказалось вполне съедобным, второе – каша рисовая с курицей, салат, хлеб, масло и компот – достаточным для насыщения.

К вечеру в расположении нас оставалось трое, в ночь решили не ехать. А ранним утром, еще затемно, начался путь домой. Дорога знакомая, трасса приличная, скорость отменная. Как только переехали границу Амурской и Еврейской областей, постоянно сбрасывали скорость. Все то же зло - «ловцы» нарушителей скоростного режима. Вот ведь энтузиасты - пять передвижных постов в мороз, с утра бдят!

Но и это проехали. Вот он, Хабаровск, осталось мост пересечь. И тут нас тормозят. Неужто засекли?! В салоне авто - два «фрица» в полном обвесе и я, весь такой красивый! Пришлось маскироваться – ребята натянули грязно-белые куртки, я сдернул с шапки красную звезду. Мало ли. Не прокатило. Пришлось выходить всем троим из машины, показывать документы и багаж. «Что, как рыбалка, мужики?» - уточнил на прощание сотрудник правоохранительных органов. «Нормально, душевно отдохнули», - дружно ответили мы.

Здравствуй, Хабаровск! Мы вернулись!

Андрей Дунаевский

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