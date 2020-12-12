Хабаровские сторонники Фургала разочаровываются в своем кумире

Иначе как объяснить, что митинги в защиту арестованного по подозрению в организации убийств экс-губернатора больше не проводятся в будни у здания правительства края. Только в выходные, и то число профургальских поклонников неуклонно падает. Так, 12 декабря митинг на площади Ленина собрал менее восьмидесяти человек.

За все время проведения несогласованных публичных мероприятий на их участников выписано штрафов на сумму более трех миллионов рублей. Осуществлено 89 административных арестов, 41 человек приговорен к обязательным работам.

Напомним, что Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на наручные часы, принадлежащие Сергею Фургалу. Швейцарский хронометр Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique оценены на сумму более одного миллиона рублей. Ранее у экс-губернатора были арестованы внушительные денежные суммы, два автомобиля и недостроенный дом в Подмосковье.