Хабаровский обзор: Маньяк, школота и бомж-контрактник

Обзор новостей из Интернета, вызвавших наибольший резонанс за последнюю неделю

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении задержанного в феврале этого года мужчины, которого в народе окрестили «маньяком из Южного». Он совершил серию нападений на прохожих в Южном микрорайоне города. Экспертиза, проведенная в Москве, признала фигуранта невменяемым.

«По версии следствия, мужчина с декабря 2019 года по февраль 2020 года напал на 4 прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, нанес им ножевые ранения, от которых один из потерпевших скончался», - информировал старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Илья Гудков.

Подозреваемого задержали. Он сознался в нападениях, сообщив, что совершал их «для создания резонанса». Мол, первый раз сорвался из-за женщины, которая его бросила, а потом стал мстить всем подряд.

nadushadsemenova «Правильно, надо подлечить дяденьку за деньги налогоплательщиков и отпустить домой. Пусть продолжает свое праведное дело, а то иссякнут новости».

akulovanina442018 «Вылитый Навальный, дичь творит».

_leafa_dv «Если для него норма резать незнакомых людей ради того, чтобы «мстить всем подряд», то, по-моему, этого человека не исправят принудительные меры медицинского характера».

Взаимные лещи

В Сети появился скандальный видеоролик, где запечатлена драка семиклассника и уборщицы школы №49 Хабаровска. Видео открывается нецензурной бранью со стороны уборщицы и обвинениями со стороны ученика: «От вас перегаром за километр несет!». А заканчивается слезами школьника, взаимными пощечинами, причем первым ударил взрослый, и рукопашной.

«Ученик пришел в школу раньше и попросил ключи, уборщица их не дала и, с его слов, оскорбила его, а он оскорбил ее в ответ. Далее она обратилась к социальному педагогу, но не стала ждать, когда социальный педагог будет разбирать эту ситуацию, и решила сама выяснить. Вот так и получилось», - сообщила директор школы Вера Абросимова.

Уборщица была уволена. Также директор школы опровергла информацию о нетрезвом состоянии сотрудницы.

yliana_23.06 «А он перед ней не извинился? Родители прискакали, попросили уволить, ребенка воспитывали бы нормально».

tatiana.ru.123 «Ребенок спровоцировал скандал однозначно, когда уборщица отказалась давать ключи. Она права. Ученикам ключи не даются. Вот он и «включил» всесильного мира сего. Пройдет время, и сынок так же поступит с родителями».

denis1388 «Теперь в школе не будет уборщицы, за такую з/п не каждый согласится, пусть ученики сами за собой убирают».

serzh_samolet «Ща после этого случая школота оборзеет. Поймут, что им ни фига не будет, и начнут строить из себя неприкосновенности».

Из воинов в бродяги

30-летний контрактник из Приамурья Иван Красиков, который ранее числился в розыске, найден в Бурятии. Kак оказалось, уже долгое время молодой человек занимался бродяжничеством и жил на кладбище в поселке Стеклозавод.

В конце прошлой недели в полицию Улан-Удэ поступил звонок от бдительной горожанки, которая сообщила, что неоднократно видела мужчину, похожего на разыскиваемого, в районе кладбища в микрорайоне Шишковка. Более того, женщине удалось поговорить с Иваном и рассказать, что его ищут родственники.

Сотрудники уголовного розыска выехали в поселок, обошли кладбище и нашли там амурчанина. Мужчину доставили в полицию, а затем передали родственникам в Улан-Удэ для того, чтоб они помогли ему вернуться на родину, сообщили в УМВД Бурятии.

Владимир Иоханович «Ну и какой же он на фиг контрактник был, если после увольнения забомжевал?»

Николай Долганов «Владимир, видимо, у бомжей лучше перспективы карьерного роста, да и психологически легче».

Артур Исхаков «А за что задержали хоть!!!! Бомжевать запрещено законом?»

Андрей Канев