Долгострой на Алексеевской сдадут на следующей неделе

Накануне объект посетили дольщики и представители городской прокуратуры, чтобы проверить степень его готовности, сообщает пресс-служба мэрии Хабаровска.

Будущие жильцы оценили качество ремонта в квартирах, исправность сантехники, электросетей, осмотрели придомовую территорию, где смонтирована баскетбольная и бельевая площадки, установлены оборудование для воркаута и детский игровой комплекс, обустроена парковка. Увиденным хабаровчане остались удовлетворены.

«Мы довольны, что все идет к логическому завершению. Видно, что проделана большая работа. Еще весной здесь были голые кирпичи, а теперь полностью готовые для жизни квартиры. Это огромная разница. Обои поклеены ровно, линолеум уложен правильно, все работает. В процессе подписания актов, конечно, мы будем все досконально проверять — как открываются окна, двери, где есть зазоры и многое другое, но сейчас можно сказать: да, дом готов», — поделилась своими впечатлениями дольщица Татьяна Голозубец.

Прокурор города Хабаровска Кирилл Осипчук отметил, что сотрудники надзорного ведомства контролировали достройку дома на всех этапах.

«Темпы строительства были очень высоки. По договору с ОАО «Владивостокская фармацевтическая фабрика» срок сдачи – февраль, но все сделано гораздо раньше. Мы осмотрели квартиры, ремонт качественный. Будем держать ситуацию на контроле до тех пор, пока последний дольщик не получит ключи», — сказал Кирилл Осипчук.

Как отметили в городском департаменте архитектуры, строительства и землепользования, в настоящее время идет итоговая проверка документации в комитете Государственного строительного надзора правительства Хабаровского края.

«Мы ожидаем, что на следующей неделе будет выдано положительное заключение о соответствии объекта проекту, ГОСТам, стандартам и так далее. Сразу после этого администрация города выдаст разрешение на ввод дома в эксплуатацию. Так как застройщик – МУП «УКС» — банкрот, и сейчас идет конкурсное производство, то подписание актов с дольщиками будет вестись в рамках 127 ФЗ «Закона о банкротстве». Мы встретимся со всеми людьми в департаменте архитектуры на общем собрании и обговорим все детали процедуры», — рассказала главный специалист департамента Лариса Хохолева.

Напомним, что завершения строительства дома хабаровчане ждут с 2015 года, когда активность на почти законченном объекте застопорилась из-за банкротства МУП «УКС». В 2020-м году была достигнута договоренность между краевыми, муниципальными властями и приморским инвестором о том, что объект будет достроен. Дом рассчитан на 68 квартир эконом-класса: 4 – трехкомнатные, 24 «двушки» и 20 однокомнатных.