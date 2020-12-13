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Коронавирус в Хабаровском крае: 2 смерти и 340 новых случаев
На лечении находятся более 5,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
340 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.
Хабаровск — 270
Бикинский район — 8
Охотский район — 17
Хабаровский район — 4
Вяземский район — 25
Им. Лазо район — 8
Комсомольск — 2
Амурский район — 1
Николаевский район — 5
Выздоровело 429 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных случая за последние сутки.
По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 291 койка. Свободно 573. На лечении находится 42 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.
Всего на лечении находится 5 тыс. 678 человек. В том числе 2 тыс. 718 стационарно, 2 тыс. 960 – амбулаторно.
Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 28 тыс. 610 случаев Covid-19. 22 тыс. 754 человека выздоровело.