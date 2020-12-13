Антиковидные рейды проведут сотрудники хабаровского минсельхоза

В преддверии новогодних праздников сотрудники краевого минсельхоза напомнят предпринимателям об ограничениях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Хабаровском крае специалисты министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности продолжают проводить рейды в торговых точках, а также среди предприятий общественного питания. Цель – напомнить о соблюдении профилактических и ограничительных мер, масочного режима, социальной дистанции среди покупателей.

«Ежегодно в преддверии Нового года значительно повышается потребительский спрос. Люди массово направляются в магазины, что создает риски распространения коронавируса. Торговые предприятия готовы к всплеску покупателей в предновогодние дни. Для удобства и снижения рисков заражения предприниматели увеличивают время работы магазинов, число сотрудников и количество работающих касс на торговых объектах», — отметили в краевом минсельхозе.

По данным администрации города Хабаровска, в этом году на 5 дней раньше начнут работать елочные базары, что позволит избежать скопления людей. С 15 по 31 декабря во всех районах города будет работать 115 таких торговых точек. Кроме того, некоторые предприятия сферы общественного питания, строительных материалов запланировали на декабрь 2020 года открытие новых торговых точек.

Это позволит развести потоки покупателей и не создавать очереди при покупке новогодних товаров и подарков.