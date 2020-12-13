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В понедельник будут решения по стабилизации цен на продукты — минсельхоз России
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев пообещал в понедельник представить комплексные решения властей и бизнеса по стабилизации ситуации с ценами, сообщает РБК.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заверил, что власти совместно с бизнесом прорабатывают комплекс мер, которые позволят стабилизировать ситуацию с ценами на основные продукты, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
По словам министра, предложения будут представлены в понедельник.
Цены на продукты будут сохраняться доступными для граждан России, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков в эфире телеканала «Россия 1».
«Я думаю, что мы гарантированно обеспечим гражданам [возможность] <…> купить продукты по доступным для них ценам», — заявил он (цитата по ТАСС).