Коронавирус в Хабаровском крае: две смерти и 338 новых случаев

Всего на лечении находится 5тыс. 818 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

338 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Хабаровском крае за минувшие сутки.

Хабаровск — 241

Николаевский район — 7

Комсомольск — 41

Бикинский район — 8

Хабаровский район — 10

Им. Лазо район — 6

Вяземский район — 29

Выздоровели 196 человек. При этом зарегистрировано 2 летальных случая за последние сутки.

По информации регионального минздрава, всего в Хабаровском крае для лечения больных COVID – 19 развернуто 3 тыс. 318 коек. Свободно 519. На лечении находится 42 тяжелых пациента, все подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего на лечении находится 5 тыс. 818 человек. В том числе 2 тыс. 799 стационарно, 3 тыс. 19 – амбулаторно.

Выездные медицинские бригады при необходимости проводят тестирование по месту жительства.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 28 тыс. 948 случаев Covid-19. 22 тыс. 950 человек выздоровело.