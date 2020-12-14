Мелодии Дуэтэ эктэ

И за тысячу километров от Амура творчество и жизнь Екатерины Росугбу исполнено ульчским духом

Если музыка настоящая, то, взлетев в небо, услышишь звуки флейт. Их звук так похож на пение небесных птиц, а если играет настоящий шаман, то будут вторить небесные духи. Если спустишься под землю, в самый ад, то услышишь металлический лязг, звон бубенцов и бой бубнов. И в этой ритмике будут страстно плясать злые духи, забыв об охоте на человеческие души.

А что же мир человека? Какой инструмент ответственен за тысячи голосов предков, живущих в нас? С чьей помощью оживут их древние, уже неведомые для нас голоса, поющие о мироздании?

Нанайцы называют этот инструмент муэнэ, удэгейцы – кумикайэ, айны - муккуна, нивхи – выч ранга или канга, эвенки – кордаун, орочи – кункан, негидальцы – кункахи, ульчи – кингай или мухэнэ, а якуты – хомус.

…Как-то огромный медведь сидел около пня, оставшегося от сломанной сильным ветром лиственницы. Из верхушки пня торчала тонкая щепа. Косолапый ритмично бил по ней, и получалась музыка. Это случайно увидели ульчи. Если уж сам хозяин тайги играет музыку, отчего же и людям не брать с него пример? Когда медведь ушел, отломали от пня тонкие пластины, плотно соединили их и, приложив к губам, подули. Так, говорят, появился первый ульчский хомус – холдэкто кункай. Специально для его изготовления аж с Татарского пролива возили бамбук. Железный хомус- мухэнэ позже появился. Говорят, хомус привлекает удачу.

Мухэнэ

Что там играть? Пять нот и то не у всех хомусов! А послушаешь мастера, так не просто музыка, а целая история получается. Екатерина Росугбу, дочь знаменитого мастера – художника по дереву, не только занимается национальным ювелирным искусством, пропагандирует ульчскую культуру, но и играет на хомусе. Да еще как играет! То словно чайка пролетит над амурской волной, то точно зверь диковинный пробирается таежными кущами. И в какой момент кажется, что это не молодая женщина поднесла к губам мухэнэ, а великая Таежная женщина - Дуэтэ эктэ рассказывает волшебные истории своим детям-близнецам, рожденным от девятигорбого медведя – грозного хозяина всех колосалапых.

- Помимо чайки были еще кукушка, журавль, кулик. Кукушку, кстати, я люблю без хомуса играть. Больше чаек было, конечно. У ульчей помимо деревянных были и трявяные – самые древние хомусы, пищалки. От них все пошло, - рассказала Екатерина Росугбу.

- Деревянные хомусы негромкие?

- Я слышала, как на них играют айны. Они довольно громко играли. Я была в шоке: я никак не могу кункай освоить, очень тихо получается. А они играют мощно. У них такие звуки! Притом что звук мощный, гораздо более мягкий, чем у металлического хомуса.

Пробую немного при игре на хомусе поиграть горлом, но не всегда использую горловое пение во время выступления. Для хорканья оленя и рычания медведя нужен определенный настрой. Когда мы были в санатории «Аннинские минеральные воды» на открытии ульчского ритуального столба-тура, я немного «порычала». Говорят, что чаще использовали горловое пение деды да бабки-шаманки.

- Если старым рычать, то что делать молодым?

- Молодые должны свистеть, свиристеть, куковать.

- Во сколько лет начала играть на хомусе?

- Первые азы игры показал отец. Мне тогда было четыре года. Он показал как играть, показал ритмический рисунок.

- Мне кажется, что должны страдать зубы.

- Зубы вообще не задействованы, все на губах играется. Зубы не страдают.

- А кажется, что детонируют зубы, полностью вся черепная коробка. Очень гипнотический инструмент.

- Он вводит, конечно, в трансовое состояние.

- Получается, что играешь на хомусе с четырех лет?

- Был большой перерыв. Какое-то время хомус был не в тренде. Я не играла на нем. В детстве занималась в национальном ансамбле: руководитель даже и не пытался ввести этот инструмент, напомнить о нем. Все забыли, как играть, забыли техники. Отец играл, шаман дядя Миша, да Надежда Даниловна Дуван и все.

Ульчскую технику игры на хомусе потеряли, а то, что есть сегодня, это техника якутская. Азы мне дома дали, а потом училась в Якутске. Благо, что у меня знакомства появились с хорошими преподавателями – с Альбиной Михайловной Дегтяревой, Юлианой Кривошапкиной.

- Не говорили: зачем играешь по-ульчски, играй по-якутски?

- Я же говорю, что нет ульчской техники уже. Никогда не говорили, что я играю по-своему. Альбина Михайловна говорит: «Нет неправильной игры. Как ты сама чувствуешь, так и играй. Это должно идти от твоего сердца. Если тебе нравится, можешь наработать свою манеру игры».

Есть мое видение, и с этим никто ничего не сделает.

- Какие ощущения, чувства появляются во время игры на хомусе?

- Как только я начинаю играть, больше думаю о ритмическом рисунке. Через некоторое время, когда начинаю подключать голосовые имитации криков птиц и животных, забываюсь, начинает распирать в груди. Кажется, что грудная клетка становится круглой, а верхняя часть головы – куполообразной.

- Какие во время игры рассказываешь истории?

- В основном все истории касаются реки: чайки летают, дует ветер, волны бьются о берег. Когда играю, я представляю родной берег Амура.

Караси и Аури

- Как оказалась в Якутии?

- В 2005 году приехала в Якутск себя попробовать. Там и осталась.

- Приехав из села Булава, одного из центров ульчской национальной культуры, как себя чувствовала среди якутов?

- Я там оказалась чужой. У меня, кстати, мама якутка, но якутский язык я не знаю. Незнание языка резко негативно воспринималось якутами. Для них нет других национальностей, кроме якутов и русских.

- Если говорить о национальной культуре, когда-то ее даже стыдились молодые люди, а сегодня как обстоят дела?

- Мне кажется, что время забвения национальной культуры закончилось, я чувствую, что молодежь сильно интересуется. Очень сильно.

- Как живется ульчанке в Якутии без традиционной еды, без рыбы, например?

- Рыба там есть, но другая. И по-другому готовят. Карасей для ухи, например, почти не чистят. Удаляют только желчный пузырь. И уха у них получается мутная. Иногда туда добавляют чуть-чуть молока. Наша уха из карасей – прозрачная, и она жирнее. Рыба эта считается очень костлявой. Наши караси по сравнению с якутскими жирные и вообще без костей. Что касается разницы в еде, во вкусах, сердцем чувствую, а объяснить не могу. У меня муж – якут. Ему понравилась уха по-ульчски, особенно, когда она с нашей амурской травой – дудником. Он теперь ее везде добавляет.

- Эту траву называют еще диким сельдереем?

- Он пахучий, но на сельдерей не похож. Дудник, помимо пряности, еще и лекарственное растение.

Самое мое любимое блюдо, конечно, тала. Только что пойманного сазана отец при мне свежевал, нарезал прямо на весле, добавлял дикий лук.

- Ваша мама, по национальности якутка, живет в Булаве?

- Да. Увлекается ульчской культурой, занимается берестой, пояса плетет.

- Какая бабушка воспитывала?

- По отцу, разговаривала в основном по-ульчски, по-русски практически не говорила. Язык этот почти не знаю, но, говорят, что когда говорю и пою, у меня есть этот акцент.

- Жизнь любого представителя ульчского народа вертится вокруг Амура. А какой он?

- Когда я сильно начинаю скучать по родине, ложусь спать и во сне улетаю в сторону Аури. Это амурский утес, родовое место Росугбу. Там жили дед, бабушка, мои предки. Я стремительно проношусь над речной гладью. Когда я просыпаюсь, прекрасно себя чувствую, у меня хорошее настроение. Без Амура я не могу. Каждый год приезжаю в Булаву, живу там по три месяца.

- А дети? Якуты или ульчи?

- По документам они ульчи. Старшая дочка позиционирует себя как ульчанка. Старший двенадцатилетний сын сказал, что он ульч.

- Получается, что женское ульчское начало оказалось сильнее мужского якутского?

- Сам муж, а ему я хочу сказать большое спасибо, поддерживает меня в том, что я продвигаю мою национальную культуру. Помогает даже шить народные костюмы.

- Откуда берете узоры?

- Мой отец, когда я с ним советуюсь, говорит, что ничего придумывать не надо. Все давно придумано, все природой заложено.

Юрий Вязанкин