Работодатели должны хабаровчанам 94 миллиона рублей

Около семисот жителей краевого центра ждут, когда перед ними погасят долги по зарплате. Двенадцать организаций обязаны выплатить своим сотрудникам 93,7 миллионов рублей. По сравнению с началом 2020 года задолженность выросла на 10 миллионов рублей. Работники государственных ведомств ведут активную работу по возврату долгов населению.

«С начала 2020-го восемь организаций выплатили 73,6 миллиона рублей задолженности (ФГУП ГВСУ №6 – 30,1 миллиона рублей, АО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» - 300 тысяч рублей, ПАО Хабсудмаш – 35,1 миллиона рублей, ОАО «Амурвзрывпром» - 1,9 миллиона рублей, ООО «Нотес» - 100 тысяч рублей, ООО «Автоматика-Сервис» - 1,3 миллиона рублей, ООО «Нефтегазмонтаж – 3,3 миллиона рублей, ООО «Триада» - 1,5 миллиона рублей). Еще один работодатель на пути к тому, чтобы рассчитаться со своим коллективом: ООО НПО «Спецмост» удалось снизить ее на 0,8 миллиона рублей. Четыре организации исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, задолженность списана в сумме 3,8 миллиона рублей», – сообщили муниципальные специалисты.

Больше всего должников среди строительных предприятий и предприятий-банкротов. Немало есть и тех, кто попал в сложную экономическую ситуацию из-за необязательности заказчиков. В мэрии Хабаровска рассказали, что работа с организациями будет продолжена до полных выплат долгов по заработной плате.