Новости
Работодатели должны хабаровчанам 94 миллиона рублей
Около семисот жителей краевого центра ждут, когда перед ними погасят долги по зарплате. Двенадцать организаций обязаны выплатить своим сотрудникам 93,7 миллионов рублей. По сравнению с началом 2020 года задолженность выросла на 10 миллионов рублей. Работники государственных ведомств ведут активную работу по возврату долгов населению.
«С начала 2020-го восемь организаций выплатили 73,6 миллиона рублей задолженности (ФГУП ГВСУ №6 – 30,1 миллиона рублей, АО «Хабаровская ремонтно-строительная компания» - 300 тысяч рублей, ПАО Хабсудмаш – 35,1 миллиона рублей, ОАО «Амурвзрывпром» - 1,9 миллиона рублей, ООО «Нотес» - 100 тысяч рублей, ООО «Автоматика-Сервис» - 1,3 миллиона рублей, ООО «Нефтегазмонтаж – 3,3 миллиона рублей, ООО «Триада» - 1,5 миллиона рублей). Еще один работодатель на пути к тому, чтобы рассчитаться со своим коллективом: ООО НПО «Спецмост» удалось снизить ее на 0,8 миллиона рублей. Четыре организации исключены из Единого государственного реестра юридических лиц, задолженность списана в сумме 3,8 миллиона рублей», – сообщили муниципальные специалисты.
Больше всего должников среди строительных предприятий и предприятий-банкротов. Немало есть и тех, кто попал в сложную экономическую ситуацию из-за необязательности заказчиков. В мэрии Хабаровска рассказали, что работа с организациями будет продолжена до полных выплат долгов по заработной плате.