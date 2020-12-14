В Хабаровском районе решили проблему с чистой водой после выделения 35 миллионов со стороны врио губернатора

В селе Рощино (Хабаровский район) завершено строительство станции очистки подземных вод. Ее производительность составляет 200 кубометров воды в сутки. Оборудование позволяет очистить подземные воды от соединений железа, кремния и лития. Построили станцию на «вырост» – она может обслуживать в два раза большее количество людей, которые сейчас проживают в Рощино.

Строительство станции было организовано в рамках национального проекта «Экология». Его стоимость 68,87 млн. Сначала финансовая нагрузка легла на бюджет района, однако казна территориальной единицы не «потянула» возведение этого важного объекта инфраструктуры.

В октябре 2020 года врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев принял решение об оказании помощи району в достройке станции (что, впрочем, вполне характерно для его политики строгого контроля над качеством работ по национальным проектам).

«Мы помогли району завершить этот проект. Выделили 35 млн. рублей. А они смогли ими эффективно распорядиться и достроить объекта до конца года. Теперь все работы завершены. Запущена станция, которая обеспечит местных жителей водой высокого качества. Впредь мы продолжим и дальше реализовывать в разных селах Хабаровского края федеральный проект «Чистая вода». Это очень важно для качества жизни людей в нашем регионе», - отметил на торжественном открытии станции Михаил Дегтярев.