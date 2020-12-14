В Хабаровском крае студентам медколледжа выплатят деньги за работу с «ковидными» пациентами

Студентам Хабаровского государственного медицинского колледжа, которые проходят практику и работают с «ковидными» больными, получат за свою работу деньги. На эти цели из резервного фонда правительства края выделено более 6,4 миллиона рублей.

«Если студент был задействован медицинской организацией в течение одного месяца, ему выплатят 7 тысяч рублей. Если помогал и в ноябре, и в декабре, то он получит 14 тысяч рублей. Все выплаты будут произведены до конца года», - сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

В общей сложности помогают бороться с пандемией 482 студента медколледжа. Они ведут термометрию, работают в регистратурах и колл-центрах, оформляют документацию, заполняют базы данных, помогают педиатрам и терапевтам вести прием на участках.