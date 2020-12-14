В Хабаровском крае приморчанин «наплодил нудистов»

Житель славного города Владивосток в августе 2020 года приехал в Советскую Гавань, чтобы повидать родственников. 19-летний парень оказался человеком коммуникабельным, и вот, спустя некоторое время, собрал вокруг себя небольшую компанию, с которой и распивал горькую.

Как-то раз все участники застолья уснули. Приморчанин решил их обокрасть. Он забрал у пяти собутыльников деньги, сотовые телефоны и зачем-то одежду. После этого владивостокец сел в автомобиль, принадлежащий одному из вынужденных «нудистов», и попытался на нем уехать в Хабаровск. Однако он не справился с управлением, вылетел в кювет, после чего бросил машину и стал добираться до пункта назначения другим способом.

После того, как «обчищенные» граждане проснулись, они обратились в полицию. В общей сложности, проныра обокрал собутыльников на сумму более 23 тысяч рублей.

Вора поймали во Владивостоке, где при нем обнаружили один из похищенных телефонов (судьба украденной одежды осталась неизвестной). По факту кражи возбуждено уголовное дело. Дожидаться приговора суда обвиняемый будет, находясь под стражей.