Дегтярев получил карт-бланш на наведение порядка в Хабаровском крае

Врио губернатора Михаил Дегтярев и заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин провели личный прием граждан. Было рассмотрено пять обращений. Жительница поселка Заветы Ильича пожаловалась, что в течение долгого времени местный ТСЖ не вывозит мусор. Демешин отметил, что локальный вопрос жительницы Заветов Ильича обозначает необходимость рассматривать эту проблему в комплексе.

«Давайте прокуроры вам помогут посмотреть, где те слабые звенья. Чтобы не граждане нам сигнализировали о них, а чтобы мы изначально увидели их, проанализировали ситуацию и уже зимой прореагировали по всем случаям – на примере, который нам привела заявительница. Эту задачу поставлю прокурору края – не только по ТСЖ, но и по компетенции муниципального контроля», - сказал заместитель Генерального прокурора.

Почему Дмитрий Демешин сделал акцент на данной проблеме? Дело в том, что по всей стране мусорная реформа движется со скрипом, сталкиваясь с многочисленными проблемами и саботажем со стороны управляющих компаний.

В Хабаровском крае у Михаила Дегтярева имеется карт-бланш со стороны надзорного ведомства на наведение порядка. Именно поэтому Дегтярев попросил прокуратуру более плотно включиться в процесс контроля за работой УК и регоператора.

«Эту тему будем решать системно, а прокуроры нам помогут с надзором», - подчеркнул врио губернатора края.

Еще одно обращение поступило от выпускника детского дома. Еще в 2015 году суд обязал краевое министерство ЖКХ обеспечить детдомовца жильем. Только сейчас вопрос удалось решить - мужчина получит однокомнатную квартиру в доме на улице Кубяка.

На сегодняшний день очередь на обеспечение квартирами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 5 207 человек. 3 933 человека уже имеют право получить жилье за счет государства.