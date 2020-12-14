Для «Хехцира» готовят проект и заказали спецтехнику

Началось проектирование объектов инфраструктуры горнолыжной базы «Хехцир» в пригороде Хабаровска, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

АО «Центр инновационных технологий» («ЦИТ») заказало подготовку проектно-сметной документации. В проект войдут возведение производственного корпуса для технического обслуживания и текущего ремонта автотехники, административного здания с пунктом проката и кафе, кресельной канатной дороги, системы искусственного оснежения трасс. Для обустройства лыжных спусков закуплена спецтехника.

«Проект горнолыжного комплекса «Хехцир» принят на сопровождение в Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края по принципу «одного окна». Мы заказали у федеральных структур услуги, требуемые для строительства автодороги к комплексу: это необходимо для соблюдения законодательства, так как территория будущей трассы относится к землям лесного фонда. Также сейчас активно решается вопрос с уточнением границ участка. Пакет документов направлен в «Хабкрайкадастр» для передачи в Росреестр», — рассказал директор АО «ЦИТ» Сергей Гришин.

По его словам, основными препятствиями, мешающими развитию ГЛК «Хехцир», как раз являются наложение границ земельного участка на земли лесного фонда Хехцирского лесничества и отсутствие соответствующей нормативам подъездной автотрассы.

«У комплекса большие перспективы. Мы делаем все, чтобы база смогла заработать уже к следующему сезону», — сказал Сергей Гришин.

Он также отметил, что в будущем «горонолыжка» может стать круглогодичной: уже прорабатывается вопрос с расширением перечня услуг.

Планируется, что здесь будет обустроено поле для гольфа, появится пруд для рыбалки и конные прогулки. Напомним, что из-за ряда административных препон АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска», в аренде у которого база находится почти два года, до сих пор не смог приступить к воплощению планов по ее развитию.

В июле 2020-го мэр Хабаровска Сергей Кравчук предложил врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву подключиться к реализации инвестиционного проекта «Горнолыжный комплекс «Хехцир».

На очередном заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в правительстве региона рассмотрели этот вопрос. Есть шанс, что задумка войдет в национальный проект «Туризм», который разрабатывается на федеральном уровне.