Туалет от прошлой власти

В поселке Лососина, что в Советско-Гаванском районе, учатся более 300-сот детей. И они вынуждены пользоваться туалетом советским, типа «сортир», где нет перегородок. Активисты общественной организации «За ДВИЖ!», побывавшие в школе,в шутку заметили, что без перегородок, наверное, проще обмениваться знаниями. Ну а если без шуток, учителя Лососинской школы — в отчаянии. Ремонта тут не было давным-давно.

Забытые во время смены власти

Так вышло, что первыми, кто в этом году обратил внимание на бедственное положение поселковой школы, стали общественники из «За ДВИЖ!». Директор рассказала им, что ремонт они тут делают своими силами, в школе течет крыша, на этажах не хватает секций радиаторов отопления, окна разбиты и затянуты пленкой. Окончательно не дают остыть школе пластиковые окна, их всего несколько, цивилизация сюда когда-то добралась.

Но благополучие тут, как говорится, вкраплениями, как золото в тоннах породы. По полу ходить опасно, нужно капитально всё перестилать. В ученическом туалете — остатки ранней советской власти, когда многие туалеты строились без учета личного пространства, так сказать. Ну и — проблемы с вентиляцией в помещениях.

Конечно, директор, что называется, сигнализировала куда только могла, но сейчас педагоги уже не знают что делать. Разруха никуда не девается и в школе выживают как умеют.

«У нас тут многое находится в плачевном состоянии, есть на этот счёт предписания Роспотребнадзора. Куда только мы не обращались, чтобы нам сделали наконец ремонт. Но вопрос с ремонтом всё еще решается, он планировался при прежнем губернаторе, но в связи со сменой власти был перенесен», — рассказала директор средней школы № 6 поселка Лососина Виктория Ромахина.

Отдаленные жители Севера имеют вполне обоснованные претензии к власти. От старых Советов им достался такой себе школьный туалет, от власти современной — такой себе ремонт, или же полное отсутствие его. Разруха detected, как говорят школьники.

От звонка до звонка

Жителей Советско-Гаванского района иногда называют отдаленными жителями Севера совсем не зря. Связи на трассе «Лидога-Ванино» нет. Помните раньше, когда сигнал с вышек был слабым, ходила байка, что надо подняться на сопочку, подбросить телефон повыше, и лишь тогда SMS-ка отправится. Сейчас не сработает и этот рецепт.

Активисты «За ДВИЖ», пока ехали по трассе «Лидога-Ванино», насчитали 11 вышек сотовой связи. Из них рабочая — всего одна, она находится возле кафе «Половинка» и питается от дизель-генератора. Сценарий апокалипсиса просто, на сотни километров одна рабочая станция, да и это на шумном резервном питании. Звони, пока есть топливо.

Другие вышки по замыслу связистов должны питаться от солнечных батарей. Но на панелях — толстый слой снега, может поэтому вышки молчат. А может и нет, кто его знает, но факт — позвонить с трассы невозможно.

Хотя, краевые власти не так давно выпустили бодрый пресс-релиз, где отчитались — сигналом сотовой связи покрыто более 70 процентов трассы «Лидога — Ванино».

«Проект по созданию сети аварийной подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге Лидога – Ванино для Хабаровского края уникальный. Водители и пассажиры, попавшие в сложную ситуацию из-за погодных условий или дорожно-транспортных происшествий, в случае необходимости могут вызвать помощь по телефону «112» с любого оператора и при «нулевом балансе».

Это была цитата из официального сообщения правительства региона. Как говорится, хотите верьте, хотите — проверьте.

Тут, конечно, вопросы прежде всего к региональному минсвязи. Как вышло, что уникальный для края проект оказался «молчаливым», где затык то? Тут надо или релиз переписывать или связь налаживать, как-то так.

Ну и про ремонт в лососинской школе. Надо как-то вытаскивать поселок из временной петли, указать местным районным чиновникам на бардак. Если, конечно, будет возможность им дозвониться.

Степан Шишкин



