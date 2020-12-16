Краевая дума приняла закон о выплатах детям-сиротам

Дети-сироты в Хабаровском крае получат социальные выплаты на покупку квартир, сообщает пресс-служба правительства региона.

Законодательная дума края приняла закон о предоставлении социальной выплаты на покупку жилья детям-сиротам. Проект документа на рассмотрение парламентариев был внесен врио губернатора Михаилом Дегтяревым. Закон предусматривает введение нового механизма обеспечения детей-сирот жильем. На покупку квартир в собственность им будут выделяться средства из краевого бюджета.

Как напомнили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, ранее согласно краевой программе для детей-сирот квартиры закупались на вторичном рынке, а также строились новые дома.

С января 2019 года правила предоставления жилья детям-сиротам изменились: количество квартир для данной категории граждан не может превышать 25 процентов в одном доме. Это существенно ограничило возможности краевых властей по предоставлению квартир именно за счет строительства МКД.

«Врио губернатора Михаил Дегтярев предложил разработать новый механизм по обеспечению детей-сирот жильем. Теперь помимо покупки и строительства квартир за счет государства, краевой закон, в качестве дополнительной меры, предусматривает возможность предоставления социальных выплат на приобретение жилья в собственность. Деньги смогут получить лица из числа детей-сирот, которые достигли возраста 25 лет и достаточно приспособлены к самостоятельной жизни. Оценивать адаптацию будет специальная комиссия», — сообщили в министерстве.

Размер социальной выплаты будет рассчитываться по формуле 36 кв. метров умноженных на среднерыночную стоимость 1 кв. метра жилья в регионе. Сейчас формируется список детей-сирот, которые попадают под действие нового закона. По предварительным подсчетам, это более 1100 человек. В 1 квартале 2021 года с ними свяжутся представители министерства и расскажут, какие документы необходимо предоставить для получения социальной выплаты. На будущий год в краевом бюджете на обеспечение жильем детей-сирот заложено боле 556 млн рублей.

Напомним также, что на сегодняшний день в списке на получение квартир находится 5 тыс. 221 человек. У 3 тыс. 957 детей-сирот в связи с достижением 18 летнего возраста возникло право на получение жилого посещения,- отметили в министерстве.