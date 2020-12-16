На плато по ковиду вышел Хабаровск

Позитивную тенденцию в эпидемиологической ситуации в краевой столице отметили сегодня участники заседания городского оперативного штаба по мониторингу и принятию экстренных мер, связанных с распространением COVID-19.

Как сообщила собравшимся заместитель мэра по социальным вопросам Елена Лагошина, за пришедшие сутки в Хабаровске было зарегистрировано 210 новых случаев заболевания горожан коронавирусной инфекцией – 71,5% от числа заболевших в крае (337 случаев).

«По данным Роспотребнадзора и минздрава мы вышли на плато по заболеваемости и наблюдаем стабилизацию обстановки. Коэффициент распространения COVID-19 по краю достиг единицы, а в Хабаровске он составил 0,94. Сейчас наша главная задача – сохранить это хрупкое равновесие. В этом может помочь только неукоснительное соблюдение хабаровчанами всех противоэпидемических мер. Мы в обязательном порядке продолжим проведение санитарной обработки общественных пространств, транспорта и городского жилого фонда», — цитирует Лагошину пресс-служба мэрии.

По словам Елены Лагошиной, положительный сдвиг отмечается в городе с заболеваемостью детей всех возрастов – 0,1% от числа детского населения краевого центра.

На сегодняшний день в 12 детских садах на карантин по ОРВИ закрыто 9 групп и 3 – по COVID-19. В 22 школах болеют 1374 ученика: 30 классов находятся на карантине по COVID-19 и 21 – по ОРВИ. По заявлениям родителей в дистанционном формате обучаются 782 школьника.

«Значительно уменьшилось количество заболевших и среди педагогов. Сейчас свое здоровье поправляют менее 5% хабаровских учителей», — подчеркнула спикер.

Также она отметила, что с 28 декабря 2020-го по 10 января 2021-го хабаровские школьники уйдут на зимние каникулы, после чего вернутся к учебе в обычном очном режиме. Во время отдыха в 36 хабаровских школах для них будут работать онлайн-лагеря.

Массовых новогодних мероприятий с участием детей в городе не запланировано. Утренники для воспитанников детских садов и младшеклассников пройдут отдельно по группам (классам) в составе не более 20 человек без участия родителей и без приглашения аниматоров с соблюдением всех противоэпидемических норм.