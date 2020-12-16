Доставляемая в Хабаровский край вакцина эффективна и безопасна

Первые дозы вакцины «Спутник V» отправлены в медицинские учреждения Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Солнечного и Комсомольского районов. По мере поступления вакцина будет направляться в отдалённые районы: Верхнебуреинский, Аяно-Майский и Охотский. Всего в край поступили 1142 дозы вакцины.

Как и в Хабаровске, сначала под вакцинацию попадут люди из так называемых групп риска: специалисты здравоохранения, образования и социальной сферы, которые контактируют с большим количеством людей.

По данным министерства здравоохранения Хабаровского края, вакцинацию препаратом «Спутник V» прошли 475 человек, большинство из них ждет вторая аппликация. Напомним, первая пробная партия вакцины поступила в регион еще в сентябре.

«По моим личным наблюдениям, люди старше 60 лет переносят вакцинацию против короновируса даже несколько лучше, чем люди среднего возраста» - поделился наблюдениями в телеграм-канале «Здравый смысл 27» Евгений Никонов, заместитель Председателя Правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Напомним, что массовая вакцинация против короновирусной инфекции проводится только отечественной вакциной «Спутник V», которая выпускается в сухом (лиофилизированном) виде, что значительно упрощает ее доставку даже в самые отдаленные районы. Эффективность «Спутник V» подтверждена экспертами Независимого комитета по мониторингу, в который входят медики и учёные, компетентные в проведении таких оценок. Специалисты проверили методики клинических испытаний и их результаты.

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