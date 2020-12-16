Щегельский: Инвесторам в Хабаровском крае оказывается всесторонняя поддержка

Интервью с директором АНО "Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края" Сергеем Щегельским

Привлечение инвестиций и развитие инновационной инфраструктуры – одно из приоритетных направлений работы правительства Хабаровского края. «Одним окном» между инвестором и властью выступает Агентство.

- Сергей Викторович, Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций позиционируется как «единое окно» для инвесторов. Что под эти подразумевается?

- Хабаровский край представляет собой большой объем финансовых и нефинансовых инструментов поддержки предпринимательства. Надо понимать, что инвестору необходим проводник в этих сложных правовых конструкциях и объёмном информационном поле. Информирование бизнеса о мерах поддержки инвестиционных проектов, решение организационных вопросов взаимодействия инвестора с органами власти и институтами развития, возникающих при реализации проектов, помощь в подключении к инженерным коммуникация – эту базовую работу мы берем на себя. Мы готовы быть модератором процесса реализации инвестиционного проекта, оказывать любую консультативную помощь предпринимателям, в том числе в подготовке документов.

- Какие отрасли могут стать точками роста Хабаровского края?

- В Агентстве работают квалифицированные специалисты, которые имеют практический опыт в разных отраслях. Одним из направлений работы Агентства как раз является анализ перспективных направлений для инвестирования на территории края. Если говорить о том, в каких отраслях мы видим активную работу с инвесторами, то это проекты в области растениеводства (овощи закрытого грунта, кукуруза, соя, картофель), молочного производства и скотоводства, проекты лесовосстановления и лесопереработки, проекты транспортного машиностроения и робототехники.

В настоящее время в Хабаровском крае инвесторы активно осваивают тепличную нишу. Она представлена четырьмя тепличными комплексами: ООО «Джей Джи Си Эвергрин», ООО «Агрокомплекс «Восток», ООО «Аграрные технологии будущего», КФХ Виктор Бутков «Много Лета».

- Президент Российской Федерации Владимир Путин много внимания уделяет развитию Дальнего Востока. В Хабаровском крае существуют территории с особым статусом – это ТОР и СПВ. Принимает ли участие Агентство в привлечении резидентов на эти площадки?

- При работе с каждым потенциальным инвестором или инициатором инвестиционного проекта мы рассказываем обо всех преимуществах ведения бизнеса на территории Хабаровского края, это касается преференций и льгот резидентам ТОР или СПВ.

Федеральным законодательством предусмотрены понижающие коэффициенты по налогу на прибыль, на имущество, на земельный налог, уменьшение социальных платежей. А также еще ряд преференций, которые позволяют сократить затраты инвестора до тридцати процентов. За период существования преференциальных режимов ТОР и СПВ на территории Хабаровского края было заключено 98 инвестиционных соглашения о предоставлении предпринимателям государственной поддержки.

Помимо федеральных мер поддержки в крае действуют и активно используются инициаторами инвестиционных проектов региональные меры поддержки. Можно получить статус приоритетного, специального, регионального, масштабного инвестиционного проекта. Региональные меры включают в себя финансовую поддержку края, получение земельного участка без торгов, льготы по налогам на прибыль и на имущество.

- При работе с потенциальными инвесторами чем руководствуетесь в первую очередь?

- Самое главное для нас – это экономическое развитие региона, социальная ответственность бизнеса, содействие занятости жителей Хабаровского края.

- Существуют ли условия для инвесторов, обязывающие их оказывать социальную поддержку в той местности, где планируется развивать предприятие?

- Мы не можем выставлять условия, обязывающие инвестора оказывать социальную поддержку, но мы готовы быть максимально «дружелюбными» и «открытыми» для инвестора, оказывать ему всестороннюю поддержку. Но инвестор должен понимать, что мы работаем на благо населения Хабаровского края, поэтому крайне важна социальная ответственность бизнеса, реализующего инвестиционные проекты на территории края.

Как пример могу привести инициативу ГК «Полиметалл» о ежегодных финансовых вложениях в социальные проекты Хабаровского края в размере 30 миллионов рублей. Да, ГК «Полиметалл» - это крупная корпорация, которая может создавать фонды для оказания социальной поддержки или даже строить социальные объекты, но в то же время субъекты малого и среднего предпринимательства также могут оказывать социальную поддержку в виде создания гарантированных рабочих мест для жителей края с перспективой профессионального роста.

- Какие инвестиционные проекты у вас сейчас в работе?

- Хочу отметить, что мы сопровождаем как самые крупные проекты в регионе, например проект АО «Русская медная компания» по разработке медно-порфирового месторождения Малмыж с объемом инвестиций 115 млрд рублей, так и небольшие проекты. Часто к нам за консультацией обращаются небольшие компании со своими проектами на стадии SturtUp.

Вот, как пример, компания ООО ДВМЦ «ДВМЕД» изначально зашла в Агентство лишь с идеей создания первой на Дальнем Востоке частной клиники для выполнения специализированных высокотехнологичных операций при лечении сердечно-сосудистых и опухолевых заболеваний. В настоящий момент инвестиционный проект находится на сопровождении в Агентстве, решен вопрос проектного финансирования, ведется строительство объекта. По проекту 1200 пациентов в год смогут получить медицинскую помощь. И таких инвестиционных проектов немало.

Проектов много, сейчас на сопровождении в Агентстве находится 38 проектов с объемом инвестиций около 300 млрд рублей.

- В этом году произошла реорганизация инвестиционной и инновационной деятельности в Хабаровском крае. Были объединены инвестиции с инновациями. Каким образом сейчас выстроена работа Агентства?

- Сейчас в Агентстве мы работаем по нескольким направлениям: реализуем как инвестиционную, так и инновационную политику региона, способствуем развитию инфраструктуры поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

Объединение позволит инновационные и технологические наработки использовать и внедрять в реализуемые инвестиционные проекты, а также проекты, планируемые к реализации. Такая система повысит эффективность работы с инвестиционными проектами и даст жизнь инновационным наработкам.

- В чем заключается деятельность Агентства в инновационном направлении?

- Агентство оказывает поддержку предпринимателям малого и среднего бизнеса в совершенствовании, модернизации и внедрении новых технологических процессов, также мы помогаем в оформлении сертификатов и деклараций соответствия на выпускаемую продукцию, оказываем содействие в проведении лабораторных испытаний.

В городе Комсомольске-на-Амуре, на базе бизнес-инкубатора формируются и создаются условия для запуска новых и роста уже существующих бизнесов. Это позволит не только повысить «выживаемость» молодого бизнеса, но и достичь экономической самостоятельности (финансовой устойчивости).

Кроме того, с целью популяризации творческой, инновационной деятельности в молодежной среде Агентством ежегодно реализуются программы Фонда содействия инновациям «УМНИК» и «Старт». Участие в этих программах помогает молодым специалистам или компаниям привлечь от 500 тысяч до 3 миллионов рублей на проверку своей идеи или запуск нового бизнеса. Для субъектов малого и среднего предпринимательства края есть программы, позволяющие привлечь до 20 миллионов рублей от Фонда на развитие своего предприятия.

Также специалистами Агентства ежегодно проводится краевой конкурс «КУБ» для молодых специалистов. Победа в конкурсе «КУБ» - это возможность создать проект не на бумаге, а реально воплотить его в жизнь на одном из производственных предприятий края. За все время проведения конкурса число участников составило более 892 человек, обучение прошли 388 человек. По итогам конкурса на предприятиях края внедрены инновационные проекты в производственные процессы действующих предприятий.