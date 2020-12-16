Хабаровский артист получил «Золотую маску»

Любимого хабаровчанами артиста наградили престижной премией за выдающийся вклад в развитие театрального искусства

Хабаровск укрепил свои позиции как театральная столица Дальнего Востока пятой по счету «Золотой маской». Одна национальная театральная премия у хабаровского ТЮЗа и теперь четыре – у хабаровского Музыкального театра.

К званиям «Народный артист Российской Федерации», «Лауреат премии им. Дьяченко», «Лауреат почетного знака «70 лет Хабаровскому краю», «Лауреат премии губернатора Хабаровского края в области театрального искусства и краевой премии «За честь и достоинство» прибавилось еще одно, очень почетное и заслуженное. Специальной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» удостоен Игорь Желтоухов, артист-вокалист Хабаровского краевого музыкального театра. Решение о награждении принял секретариат Союза театральных деятелей России.

Игорь Желтоухов не просто народный и ведущий артист театра, он – словно средоточие традиций, духа Музкомедии, самого первого на территории бывшего СССР профессионального театра оперетты.

Когда Игорь Желтоухов выходит на сцену, не поддаться его невероятному артистическому обаянию невозможно. И это обаяние животворящее, потому что благодаря ему рождается настоящее живое искусство такого легкого жанра.

Стоит напомнить, что артист служит в театре с 1971 года. Его сценический путь начался с главной роли в спектакле "Бравый солдат Швейк", а всего им сыграно более 200 ролей. Когда-то очень давно во время учебы в театральной студии, куда был зачислен сразу на второй курс, его называли «наше рыжее золото».

Браво, господин Артист!

P.S. Вручение награды пройдет весной 2021 года в дни проведения фестиваля "Золотая маска" в Москве.