В Хабаровском крае у детей с непростой судьбой исполняются желания

Во Владивостоке прошла благотворительная акция «Елка желаний». Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев передал всем губернаторам округа символические шары с предновогодними желаниями детей из их регионов.

Михаилу Дегтяреву выпали желания двух ребят: Екатерины, которая попросила у Деда Мороза путевку в международный центр «Океан», и 13-летней Александры, мечтающей о планшете.«Однозначно, дети встретят этот праздник с подарками, о которых мечтали», - сказал врио губернатора Хабаровского края.

Акция «Елка желаний» организована всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной». Она представляет собой проект по сбору новогодних подарков для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ослабленным здоровьем и особенностями в развитии, детей из малообеспеченных и многодетных семей.