Хабаровские спортсмены и логопеды «рвут» соперников

В Санкт-Петербурге завершились Всероссийские соревнования по боксу. Победителями стали спортсмены Хабаровского края. В весовой категории до 75 кг победу одержал Дмитрий Карманов. Воспитанник тренеров Александра Малюгина и Петра Бирюкова был признан и лучшим боксёром турнира.

- Самым сложным был первый бой на турнире, а все остальные прошли как я и хотел. Очень долго шёл к победе, очень рад, что сумел завоевать золотую медаль. Сейчас буду готовиться к первенству России, чтобы там тоже завоевать первое место, - рассказал Дмитрий.

На Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе в Чите спортсмены края завоевали две медали. Даниил Татару стал победителем состязаний, а Эдуард Сердюков – серебряным призёром.

Также 34 медали чемпионата и первенства Дальнего Востока завоевали самбисты Хабаровского края.

На чемпионате ДФО по боевому самбо золотые медали завоевали Роман Туркан-Суринович и Роман Мамедов. В чемпионате по классическому самбо победителем стал Виталий Симаков. Серебряные медали завоевали Тарас Малевский, Никита Леонов и Карина Токарь. Бронзовые – Роман Федосеев, Данила Монаков, Данила Шевцов и Виктория Филиппович.

В возрастной группе 17-19 лет на первенстве ДФО золотые награды завоевали Николай Волгин и Вера Стадник. Серебряными призёрами стали Роман Федосеев, Владимир Кустов, Алина Киселёва и Анна Чернышева. Обладателями бронзовых наград стали Шахром Каримов, Андрей Галимов, Джамал Аллахвердиев и Виктория Богородская.

Среди юношей и девушек в возрасте 15-17 лет победительницей стала Полина Филько. Серебряные награды завоевали Светлана Вилетник, Максим Землянов, Роман Муслаев, Дмитрий Скрипалёв и Артём Павловский. На третьем месте: Дарья Алексеева, Анастасия Битюкова, Александра Пахолевецкая, Вероника Мартемьянова, Роман Юзвик, Данил Тайнов, Алексей Турайкин, Александр Будников.

А в финале VIII Всероссийского конкурса "Воспитатели России" победила логопед хабаровского детского сада №55 "Березка" Наталья Ешенко. Она заняла первое место в номинации "Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации "Инклюзивное образование".

По данным министерства образования и науки края, в региональном этапе участвовали 55 преподавателей из 13 муниципальных образований края. На федеральный этап прошли семь педагогов из Хабаровска, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре, а также Хабаровского и Верхнебуреинского районов.

- Стаж работы педагога в дошкольном образовании 20 лет. На сегодняшний день в арсенале специалиста имеется обширный практический материал, применение которого способствует эффективному речевому развитию ребенка. На фоне комплексной логопедической помощи инновационные методы позволяют Наталье оптимизировать процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма ребенка, - отметили в министерстве.

В этом году в VIII Всероссийском конкурсе "Воспитатели России" приняли участие более 12 тысяч педагогов дошкольного образования. Свыше 500 работ были присланы на федеральный этап конкурса. Победителей определяли в восьми номинациях.

Матрена Ефимова

По материалам пресс-службы правительства края