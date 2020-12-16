Амурский судостроительный завод обеспечили заказами на весь следующий год

В Хабаровском крае продолжаются загружаться заказами государственные оборонные предприятия. Министерство обороны заключило новый контракт с Амурским судостроительным заводом на поставку шести корветов для Тихоокеанского флота.

Договор позволит не только загрузить предприятие до 2028 года, но и создать новые рабочие места, т.к. для строительства высокотехнологичных кораблей потребуется привлечение новых специалистов.

На АСЗ уже строится несколько корветов, что стало следствием активной работы Михаила Дегтярева по привлечению заказов по линии Минобороны. В августе глава Хабаровского края провел переговоры с руководителями ведомства, благодаря чему удалось получить контракт.

Корветы будут оснащены по последнему слово техники. На них установят универсальные корабельные комплексы, в том числе под гиперзвуковые ракеты «Циркон».