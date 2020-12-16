Выживут ли кинотеатры Хабаровского края в наступающем году?

На Новый год душа просит какого-нибудь волшебства даже у самого закоренелого, жестокосердного циника. Если, конечно, есть у такой человеческой породы эта субстанция. Вдохнет он запах елки, полюбуется шарами-гирляндами, сердце и размякнет.

А если все усугубится даже нестройным ором: «В лесу родилась елочка, и отджингбенили ее потом», так после этого всё, пиши пропало, подавай сию минуту оливье-холодцы, и чтоб ирония по всему голубому экрану или Пугачева, потому что только эта, сегодня так себе поющая женщина знает «милый, что с тобой».

Это все понятно. Новогодняя ночь сиюминутна, как кувыркательные пируэты с гейшей неяпонского производства в сауне, скоротечна, как зарплата, суетлива, как животное в поиске блох. Новый год, привет, и сразу лицом в винегрет!

К этой новогодней ночи присовокупляются еще новогодние каникулы. А тут дети рядом. Это взрослые чудили в ночь на 31 декабря, а дети-то большей частью спали. И им чудес подавай. Раньше-то как? Взрослые утренниками в школах и детсадах отмазывались, а потом еще добивали праздниками в театрах. Побегают детки зайками-снежинками, покрутят хороводы, расскажут Деду Морозу со Снегурочкой типовой набор стишков, получат свой новогодний подарок и утомились. А родители довольные, что детей сморило, еще и нафоткают их на фоне разных елок в заячье-снежинковых костюмах. А теперь куда вести? Все массовые мероприятия запрещены из-за коронавируса.

Кто-то из особо рьяных приверженцев ЗОЖа рыкнет: «На каток!», возьмет секундомер и пронзительный свисток, а также свое дите (в лучшем случае за ручку) и потащит его круги скорострельно нарезать, на коньках, вокруг празднично украшенной елки. До тех пор, пока это самое колдовство не начнет ребенку мерещиться. Каток пока не запрещен.

Другие продвинуто-спортивные родители, памятуя о кинофильме Александра Роу «Морозко», отвезут своих наследников в таежную глушь прокладывать лыжню вдаль, мотивируя призрачным новогодним чудом, и цинично будут приговаривать: «Тепло ли тебе, девица? Холодно? А ты энергичнее шоркай лыжами!».

Ну не всем же быть олимпийскими чемпионами. А остальным что делать? Мировая практика говорит, что в этом случае кино – единственная волшебная палочка-выручалочка. И это не просто выгулять ребенка, а может быть, и устроить семейный выход, обсудить кинофильм, а может, даже и поспорить.

О полезности кино

Картины не просто создают атмосферу праздника, но и «запускают» гормон счастья. Психологи доказали, что фильмы помогают людям жить дольше и счастливее. Говоря о пользе картин в новогодние праздники, психологи добавляют, что они создают невралгический сдвиг, который повышает уровень счастья. А с учетом того, что кинотеатры начали подготовку к новогодним праздникам заранее, помещения уже сейчас празднично украшены.

«Рождественские декорации вызывают выброс допамина – гормона счастья», - говорят психологи. Поэтому, приходя в кинотеатр, вы получаете своего рода «двойной удар» счастья.

А что с кинотеатрами в Хабаровске?

Представители региональной сферы кинопоказа просят Михаила Дегтярева смягчить ограничительные меры. По их словам, заполняемость зала на 30% не сможет удовлетворить потребности населения в новогодние праздники, при этом заполняемость зала на 50% и шахматная рассадка полностью соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции.

Получается так: сводил бы родитель в кино ребенка, да попасть невозможно, все тридцать процентов разрешенных мест заняты. Что ж за детство без волшебства кино?

Ситуация в отрасли не тяжелая. Она катастрофическая

Стоит напомнить, что кинотеатры Хабаровского края, согласно постановлению правительства Хабаровского края № 97-пр от 26.03.2020, первыми из всех отраслей региона приостановили свою деятельность и были открыты в последнюю очередь.

«В отличие от других предприятий, например, общепита или торговли, объективно мы не смогли приспособиться к новым реалиям – оказывать услуги онлайн, организовать доставку и пр., всё это время мы находились в условиях абсолютного отсутствия доходов и наличия обязательных расходов – заработная плата, арендная плата, налоги и иные платежи», - пишут в письме врио главы Хабаровского края представители сферы кинопоказа.

Если бы все сводилось к наполняемости кинозалов и боязни людей заразиться коронавирусом!

Дистрибьюторами были изменены даты релизов ключевых картин, которые составили бы 80% выручки кинотеатров. Репертуар кинотеатров резко сократился, и до конца этого года кинотеатры вынуждены работать с контентом, который не дает запланированных сборов.

В результате доходы упали на 90% по отношению к прошлому году. Кроме того, киностудии всего мира приостановили съемки на неопределенный период, а это неизбежно приведет к отсутствию коммерчески эффективного репертуара и в ближайшем будущем. На фоне резкого падения доходов увеличилась расходная часть.

«Нашей обязанностью является не просто формально исполнять рекомендации Роспотребнадзора, а создать действительно безопасную обстановку для посетителей и сотрудников кинотеатра. Учитывая необходимость закупки антисептиков, средств индивидуальной защиты, облучателей и пр., продолжение работы в текущий период связано с большими дополнительными расходами», - сообщают представители регионального «киномира».

Стоит отметить, что этот вид экономической деятельности не учтен в постановлении правительства РФ от 02.07.2020 № 976 и субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, в отличие от других предпринимателей, кинотеатры не получают.

Январские каникулы – это высокий сезон для прокатчиков. Он традиционно составляет весомую долю доходов киноиндустрии. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), кассовые сборы в январе прошлого года составили 12% годового дохода индустрии.

«Единственным возможным шансом для кинотеатров, а также арендаторов киноразвлекательных комплексов сохранить работоспособность и рабочие места для сотрудников являются предстоящие новогодние каникулы, которые и в обычное время помогали держаться на плаву. Более того, именно на этот период времени кинопрокатные компании оставили в репертуаре кассовые фильмы, и есть реальная возможность поправить экономическую ситуацию в отрасли. Но с учетом 30% заполняемости залов данная возможность сводится на нет, - считают кинопрокатчики. - Только меры Вашей поддержки позволят сохранить кинопоказ в Хабаровском крае. Просим рассмотреть возможность с 1 января 2021 года увеличить заполняемость зрительных залов до 50%, поскольку такая заполняемость зала и шахматная рассадка полностью соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора о соблюдении социальной дистанции, а 30-минутные перерывы между сеансами в зале и 15-минутные перерывы между началом сеансов в разных залах, а также наличие онлайн-продаж кинобилетов полностью обеспечивают отсутствие очередей».

Именно благодаря январским сборам в этом году кинобизнесу удалось продержаться в первую волну локдауна. На что рассчитывать теперь, пока непонятно. Выдержат ли ограничения кинотеатры?

Стоит отметить, что этот вид бизнеса не получил до сих пор никакой поддержки государства, да еще и провозглашен местом повышенной опасности, которое по всем исследованиям таковым не является.

Вот и прямая перспектива прорисовывается. Проснемся как-нибудь, а все кинотеатры закрыты, огромные окна кинотеатра «Гигант» досками крест-накрест заколочены. А из мест отдыха – только катки да тайга.

Юрий Вязанкин