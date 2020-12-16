Хабаровские полицейские спасли мальчика из пожара

В одной из квартир дома на улице Черняховского начался пожар. Проезжающий мимо экипаж ППС заметил черные клубы дыма и прибыл к месту происшествия. Полицейские заметили на балконе третьего этажа (квартиры, где разгорелся огонь) мальчика без одежды. Он звал прохожих на помощь. Стражи порядка сообщили о возгорании в дежурную часть и вызвали экстренные службы.

Однако огонь уже расплавил стеклопакет и вырвался на балкон. Ребенку угрожала опасность. Сотрудники ППС прапорщики полиции Андрей Буранков и Алексей Курносов бросились на помощь. Буранков через смежный балкон соседней квартиры перелез на балкон горящей квартиры и передал плачущего ребенка напарнику. Во время операции по спасению третий полицейский Максим Кухарь разговаривал с мальчиком и успокаивал его.

Испуганного ребенка стражи порядка завернули в бушлат и отнесли в патрульную машину. После прибытия «скорой помощи» мальчика передали медикам.

Начальником УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майором полиции Дмитрием Ильичевым принято решение о поощрении сотрудников ППС. С матерью ребенка была проведена профилактическая беседа.