Михаил Дегтярев поддержит развитие фехтования в Хабаровском крае

Во время тренировки с фехтовальщиками-любителями глава региона проявил не только хорошую физическую форму и умение владеть клинком. Во время разговора с юными спортсменами (самой маленькой фехтовальщице нет и 10 лет!) Михаил Дегтярев сообщил о том, что у хабаровских любителей фехтования появится помещение для тренировок в краевом дворце единоборств «Самбо».

Для воспитанников отделения краевой школы олимпийского резерва Дегтярёв в преддверии Нового года выступил в роли деда Мороза. В разговоре с тренером Сергеем Никуляк он сообщил о том, что спортсменам выделят деньги на приобретение дорожек для фехтования и аппаратов для фиксации уколов. Первоначально речь шла о двух дорожках.

Но, выслушав детей, врио губернатора принял решение, что будут приобретены четыре дорожки. От Михаила Дегтярева юные спортсмены получили бесплатные билеты на посещении кинотеатра, где будет демонстрироваться фильм «На острие». Кроме того, Дегтярев сказал, что пригласит на встречу с хабаровскими юниорами именитых спортсменов.

После беседы с воспитанниками и демонстрации некоторых приемов владения клинковым оружием Дегтярев «вступил в бой» с профессионалами. Два раунда с двумя противниками прошли в напряженной обстановке – спортсмены постоянно обменивались ударами. Стороны остались довольны схваткой.

Ну а в финале встречи юные спортсмены настояли на автограф-сессии с Михаилом Дегтярёвым - мастером спорта по фехтованию.