Хабаровчанин в седьмом поколении хочет задать президенту вопросы

Дальний Восток – край здоровых людей и больших инвестиций. Именно так считает коренной дальневосточник в седьмом поколении Виктор Рахуба. Он на личном опыте убедился, что только поступательное движение в развитии всех сил - производственных и социальных Дальнего Востока - способно дать мощный толчок к дальнейшему развитию региона.

С этой целью пенсионер сформулировал вопросы для Президента Российской Федерации. Один личный, но касающийся большого количества заинтересованных граждан: «Владимир Владимирович! Прошу Вас рассмотреть строительство реабилитационного центра при краевом государственном бюджетном учреждение здравоохранения «Краевой клинический центр онкологии». После сложных операций большое количество больных нуждается в квалифицированном медицинском наблюдении при восстановлении в послеоперационный период. Учитывая, что онкоцентр обслуживает всю такую большую территорию, как Хабаровский край, то емкость реабилитационного центра, по моему мнению, должна быть порядка тысячи человек».

Тут уместно вспомнить, что подобный центр, но для реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями долгое время функционировал в санатории «Уссури» на Бычихе. У правительства края имеются планы по восстановлению его работы.

Второй вопрос, что волнует Виктора Рахубу, более глобальный и имеет отношение к судьбам не только России, но и мира: «Господин Президент! Скажите, что там со строительством моста на остров Сахалин? Это же не просто уникальное инженерное сооружение! По существу - мощный «локомотив» в деле привлечения инвестиций. Восточное побережье Сахалина - это не замерзающая водная территория. Если в придачу навести мосты с территорией Японии, то будем иметь уникальную транспортную железнодорожную систему - с Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии до Западной Европы».

Учитывая, что перевозки по железной дороге являются одними из самых эффективных по критерию цена/количество, то строительство закрытого мостового перехода по маршруту Селихино - Ныш может серьезно сказаться на развитии всего Дальневосточного региона. Мечтать так мечтать - пора проектировать мост и на Аляску! Опыт строительства протяженных железнодорожных магистралей в тяжелых климатических условиях у нашей страны накоплен огромный.

Эдуард Попов