Хабаровский «СКА-Нефтяник» без лишних хлопот взял Казань и Ульяновск

Очередные домашние матчи хоккеисты «СКА-Нефтяника» проводили на своем льду и порадовали своих почитателей, отгрузив в ворота ульяновской «Волги» и казанского клуба «Ак Барс-Динамо» в общей сложности 15 «апельсинов». Жаль только, что сами болельщики аплодируют своим любимцам по-прежнему у экранов телевизоров и компьютеров.

Не буди лихо, пока оно тихо

Все началось с «Волги». Вопреки прогнозам, хозяева достаточно долго подбирали ключи к воротам соперника. Более того, армейцы позволили ульяновцам даже повести в счете: на 22-й минуте Никита Симиргин отличился после розыгрыша углового удара.

Но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Спустя шесть минут «СКА-Нефтяник» также после подачи от углового флажка отыгрался (гол на счету Алексея Торгонского). Вскоре защитники «Волги» в своей штрафной площадке придержали Юрия Шардакова, и Павел Рязанцев безупречно исполнил двенадцатиметровый.

А за две минуты до перерыва хозяевам удалось забить с игры. Туомас Мяяття получил выверенную передачу от Артема Бондаренко, вышел один на один с вратарем гостей Иваном Силантьевым и не оставил ему ни единого шанса на спасение. При счете 3:1 команды ушли на перерыв.

Кстати, довольно редкий эпизод произошел на последних секундах первого тайма. С половины поля «Волги» последовал дальний заброс к воротам Дениса Рысева. Голкипер «СКА-Нефтяника» выкатился за пределы штрафной площадки и коньком отбил мяч прямо на клюшку подоспевшему Андрею Крайнову. Ульяновский хоккеист без раздумий пробил по незащищенным воротам, однако в момент удара прозвучал свисток об окончании времени первого тайма. И хотя мяч спустя несколько секунд пересек линию ворот, гол не был засчитан.

Вторую половину встречи «СКА-Нефтяник» провел по-чемпионски. На 58-й минуте взятием ворот завершился проход Павла Рязанцева. Затем прострельную передачу справа удачно замкнул Артем Бондаренко. Вскоре один на один с вратарем гостей выкатился Александр Антипов и довел счет до 6:1.

Расстроенные ульяновцы на 75-й минуте не смогли забить пенальти: удар Рустама Тургунова парировал Денис Рысев. Впрочем, вскоре одну из редких атак «Волги» с третьей попытки удачно завершил Евгений Мельников.

Но было еще не все. На 84-й минуте после розыгрыша свободного удара окончательную точку поставил Павел Рязанцев, оформивший в итоге хет-трик. В итоге победа хозяев – 7:2.

- Игра была непростая, - считает Ильяс Хандаев. - Мы вроде бы неплохо начали, но не могли результативно завершать свои атаки. И все же во втором тайме мы прибавили в движении, стали более ответственно относиться к созданным моментам и добились победы.

Хандаев «своих» не пощадил

Следующей «жертвой» хабаровчан стал «Ак Барс-Динамо». У рядового, на первый взгляд, матча была своя подоплека. Ведь сейчас хабаровчан тренирует Ильяс Хандаев, на протяжении двух сезонов работавший в Казани. Да и к нынешнему чемпионату хоккеисты из столицы Татарстана начали готовиться под его руководством и даже съездили на первый этап Кубка России. А потом Хандаеву поступило предложение, от которого тот не смог отказаться, - возглавить действующих чемпионов страны.

Вслед за тренером Казань на Хабаровск вскоре променяли и три хоккеиста – Михаил Тюко, Евгений Корев и Максим Рязанов. Правда, казанцами их можно назвать с большой натяжкой: ведь все они являются воспитанниками… хабаровского хоккея с мячом. Любопытно, что двоюродный брат Евгения Корева, Денис, который до этого, напротив, выступал за «СКА-Нефтяник», подался в Казань.

Вообще, надо сказать, что в новом чемпионате «Ак Барс-Динамо» пока испытывает большие кадровые проблемы. И это отражается на результатах. До визита в Хабаровск этот клуб умудрился проиграть четыре встречи подряд. Особенно досталось казанцам в Иркутске, где они были разгромлены местным «Байкалом» – 12:3.

На льду арены «Ерофей» до такого града мячей, правда, не дошло. Тем не менее уже в дебюте хозяева попытались поставить соперника на место, отгрузив к исходу 16-й минуты в его ворота два «апельсина»: отличились наши голеодоры Павел Рязанцев и Артем Бондаренко.

Однако хабаровчане не стали форсировать события и до перерыва отличились еще лишь однажды – в самой концовке первого тайма Юрий Шардаков хладнокровно отправил мяч под планку после розыгрыша углового – 3:0.

Во втором тайме армейцы взвинтили темп, и тогда казанцам уже мало не показалось. В итоге Павел Рязанцев сделал хет-трик, Юрий Шардаков отметился дублем, также отличились Василий Грановский и Томас Мяяття.

Гости забили только два гола, и оба с пенальти, которые реализовал Сергей Ган. В итоге победа армейцев – 8:2.

Два ближайших матча «СКА-Нефтяник» проводит на выезде – в Первоуральске и Новосибирске, где, судя по всему, должен разжиться полноценными шестью очками. Завершат старый год наши хоккеисты домашним поединком с иркутским клубом «Байкал-Энергия».

Дублёрам пока нелегко

Между тем стартовало первенство России по русскому хоккею в высшей лиге, где среди участников молодежная команда «СКА-Нефтяника». Первые матчи нового сезона подопечные Михаила Клянина провели на выезде.

Вначале честолюбивые дублеры в Иркутске поделили очки со сверстниками из клуба «Байкал-Энергия». В первой дуэли сильнее были сибиряки – 8:3, а в повторной дальневосточники взяли убедительный реванш – 9:5.

Далее наша молодежка в Красноярске дважды уступила «Енисею-2» – 1:8 и 4:7, а затем дала бой фавориту турнира абаканским «Саянам», но все же проиграла – 4:7 и 2:4.

Очередные матчи хабаровчане также проведут на выезде: 23 и 24 декабря им предстоит поездка в Арсеньев в гости к местному "Востоку". А вот на своем льду молодежка «СКА-Нефтяника» сыграет уже в следующем году.

Владислав Махов