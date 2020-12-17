Жители Хабаровского края решат: строить или нет газохимический комплекс

В начале 2021 года в Аяно-Майском районе пройдет очередной этап общественных слушаний. Граждане выскажут свое мнение относительно строительства предприятия по глубокой переработке природного газа.

Напомним – завод собирается строить китайская корпорация «Сириус Холдинг» (ООО «Дальвос Энергия», ООО «Интер-Энерджи Инжиниринг»). В настоящее время компания уже организовала предпроектные работы и ведет разработку оценки эффективности газохимического комплекса. Однако местные жители опасаются, что природе может быть нанесен экологический ущерб.

«Окончательное решение по реализации проекта в любом случае будет приниматься с учетом мнения людей. Это обязательная процедура. Кроме того, краевые власти, а также контрольные структуры будут тщательно следить за соблюдением всех экологических стандартов», - отмечает и. о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Алексей Морозов.

В рамках инвестиционного проекта планируется освоение месторождений Якутии, строительство газотранспортной системы, а также газохимического парка и портовой инфраструктуры в селе Аян. Комплекс позволит обеспечить работой более четырех тысяч человек.