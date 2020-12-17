В Хабаровском крае запустили модернизацию первичного звена здравоохранения

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение об утверждении программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края». В эту сферу за пять лет планируется вложить 8,1 миллиард рублей (7,1 миллиард из которых предоставит федеральный бюджет).

«Программа модернизации – это большой плюс ко всем существующим региональным программам, к национальному проекту в области здравоохранения, реализуемых на территории Хабаровского края. Мы добавляем средства, а значит увеличиваем число объектов, которыми будем заниматься в ближайшие годы: строить, ремонтировать, переоснащать. Деньги нам подтверждены, и они обязательно придут в регион. Это дополнительная финансовая поддержка из федерального центра, и она очень существенная», - подчеркнул зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

Тема здравоохранения сейчас, во время пандемии, актуальна как никогда. Михаил Дегтярев намерен для достижения максимального эффекта добиться выведения этой отрасли на принципиально новый уровень. Глава региона решил начать с первичного звена, то есть с тех структур, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье граждан.

Износ объектов медицины (поликлиник, ФАПов и амбулаторий) составляет в крае в среднем от 60 до 80 процентов. Поэтому в программу модернизации включили сразу 40 краевых медицинских организаций. В 2021 году будет построено 7 ФАПов, одна амбулатория, будет проведена реконструкция одного из корпусов хабаровского городской больницы №10. За последующие после запуска программы модернизации пять лет в регион будет поставлено более 1200 единиц медицинского оборудования.