Экс-губернатора Хабаровского края сразил сердечный приступ

Дело Ишаева, Фургала, Хризманов и бросившего своих детей в аэропорту комсомольчанина – каков на сегодняшний день их статус?

Последний месяц в году хоть еще и далек от завершения, оказался весьма богат на события. В основном связанными с арестно-судебной тематикой.

Фургал – еще одно дело?

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на наручные мужские часы Blancpain модели Fifty Fathoms Automatique, принадлежащие Сергею Фургалу. Престижный хронометр швейцарского производства стоит почти 1,1 миллиона рублей. Экс-губернатору запрещено пользоваться часами и распоряжаться ими путем отчуждения.

Ранее суд арестовал следующие активы Сергея Фургала. Это земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров и недостроенный двухэтажный дом в Дмитровском районе Московской области; деньги – более трех миллионов рублей и более трех тысяч долларов; автомобили Toyota Land Cruiser и Lexus.

Кроме того, были продлены обеспечительные меры, наложенные на 400 тысяч долларов, принадлежащих Олесе Киреевой - племяннице бывшей супруги Фургала. Защита обжаловала решение суда на арест имущества, однако апелляция была отклонена.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Галину Алейникову. Она является бывшим главным бухгалтером аффилированного с бизнес-структурами Фургала ООО «Торэкс-Хабаровск» (этой компании принадлежит завод «Амурсталь»). Женщину подозревают в выводе кредитных средств, которые банки выделили «Амурстали» под гарантию правительства Хабаровского края в период нахождения на должности губернатора Сергея Фургала. Речь идет о сумме более одного миллиарда (по другим данным – более 305 миллионов) рублей.

Преступление фигурантам довести до конца не удалось из-за действий правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере».

Некоторые СМИ называют Алейникову личным «черным бухгалтером» экс-губернатора.

Ее задержание стало закономерным последствием расследования вокруг попытки хищения имущества завода. Еще в июле текущего года были арестованы депутаты Законодательной думы Хабаровского края Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. Первый занимал должность заместителя генерального директора «Амурстали» по безопасности, второй – пост директора предприятия.

Ишаев и Бурлаков: все отрицать

В Замоскворецком суде Москвы недавно начался процесс по делу о растрате бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Вместе с политиком на скамье подсудимых – экс-директор представительства «Роснефти» в Хабаровске Геннадий Кондратов. Обоих обвиняют в растрате 7,5 млн рублей. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. По данным СМИ, вину в хищениях признал только Кондратов, Ишаев же вину отрицает.

Напомним предысторию. По данным следствия, Ишаев обеспечил заключение договоров с подконтрольным ему ООО «Бейс» по аренде помещения площадью свыше 280 квадратных метров. Цена аренды была завышена. Это помещение использовалось для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае, директором которого был Геннадий Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор. Затем он перечислил деньги на расчетные счета ООО «Бейс». В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Виктор Ишаев возместил вменяемый ему ущерб на 5,7 миллиона рублей. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы и выплата штрафа до 1 миллиона рублей. Также стало известно, что во время очередного заседания суда Ишаев был госпитализирован с сердечным приступом.

Не признали свою вину и обвиняемые в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, владелец горнолыжного курорта «Холдоми» Виталий Бурлаков и директор лагеря Максим Кузнецов. Напомним, что из-за пожара в лагере погибло четверо детей.

Помимо Бурлаков и Кузнецова, на скамье подсудимых начальник районного отдела МЧС России Эдуард Новгородцев. Его обвиняют в халатности.

Хризманы. Судят уже осужденных

Бывшего руководителя «Дальспецстроя» Юрия Хризмана и его сына Михаила опять обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. «Дальспецстрой» когда-то возвел хабаровский торговый центр «Подсолнух».

По версии следствия, Хризман-старший, без согласия «Дальспецстроя» на сделку, организовал продажу «Подсолнуха» ООО «Магнум», подконтрольному его сыну Михаилу и предпринимателю Григорию Дю, по заниженной на 160 миллионов рублей цене.

Генеральная прокуратура России заявила в Троицкий районный суд Москвы иск об изъятии в доход государства ТЦ «Подсолнух» и взыскании с ответчиков 345 миллионов рублей, которые, как считают в надзорном ведомстве, были получены от использования «Подсолнуха» незаконно.

Судьба обвиняемых сейчас такова. Юрий Хризман продолжает отбывать наказание за многомиллиардные растраты при строительстве космодрома «Восточный» (в 2018 году он был приговорен к 11,5 годам лишения свободы, также он вместе со своим подельником Владимиром Ашихминым должен возместить «Роскосмосу» более 5 миллиардов рублей). Михаил Хризман на свободе – в 2018 году он покинул «казенный дом» из-за истечения сроков давности. Григорий Дю скрылся от следствия и находится в розыске.

Бросил детей и на свободу!

Житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, который бросил двух маленьких сыновей в московском аэропорту Шереметьево, вышел на свободу.

В начале 2020 года комсомольчанин прилетел в Москву. Вместе с ним было двое детей – 5 и 8 лет. Житель Города юности оставил отпрысков в аэропорту Шереметьево, а сам улетел в Ростов-на-Дону. Оттуда он уехал в город Батайск, где поселился в гостинице.

Мужчина также обворовал знакомую пенсионерку. Он с помощью интернет-приложения перевел с ее счета на свой сто тысяч рублей. Перевел бы и больше, но банк заблокировал сделку.

На суде Гаврилов признал себя виновным только в краже. По факту оставления детей в опасности он сказал, что не считает воздушную гавань опасным местом, и вину, соответственно, не признал. Суд в конце ноября 2020 года приговорил его к 1,3 года лишения свободы в колонии общего режима.

Однако уже через две недели мужчина оказался на свободе. Он отсидел десять месяцев в следственном изоляторе, и этот срок был ему засчитан по формуле «день в колонии за полтора нахождения в СИЗО».

Андрей Канев

Фото из открытых источников