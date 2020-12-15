Михаил Дегтярев извинился перед врачами

Сейчас всё строится вокруг пандемии коронавируса, и, пожалуй, нет человека, не вовлеченного в эту изматывающую борьбу за здоровье. Тяжелее всех, конечно, приходится врачам, нагрузки дикие, люди буквально валятся с ног. А тут еще вышла заминка с выплатами хабаровским врачам. И Дегтярёв в первую очередь сделал то, что должен был сделать руководитель региона, – извинился перед медиками.

Вокруг коронавируса

Врио Дегтярёв в минувший вторник поехал в хабаровскую «ковидную» больницу, туда, где уже полгода врачи работают почти без отдыха, а заболевших становится с каждым днем всё больше.

10-я горбольница краевого центра – одна из самых напряженных точек по работе на «ковидном» фронте. Еще в марте на его базе был создан инфекционный госпиталь. Сейчас, с учетом временной передачи в оперативное управление больнице двух зданий Детского клинического центра реабилитации «Амурский» и терапевтического отделения родильного дома №1 (расположено в Краснофлотском районе), коечный фонд увеличен до 630 единиц.

- Сейчас мы получили новую партию вакцины «Спутник V», в первую очередь ее получат именно медицинские работники, контактирующие с зараженными коронавирусом пациентами. Наша обязанность – создать все необходимые условия для работы, в том числе по возможности обезопасить их, - подчеркнул врио губернатора.

В Хабаровский край накануне поступила партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В регион было доставлено 400 доз.

- Важно подчеркнуть, что вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. Реализация вакцины в розничной сети запрещена. Мы строго следуем рекомендациям федерального Минздрава и первыми в группу вакцинируемых включили медработников, работающих и контактирующих с ковидом, и учителей. Они также находятся в так называемой группе риска, - сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Всего за девять месяцев работы инфекционного госпиталя лечение в нем получили почти 8,5 тыс. человек, в т. ч. 5849 – с подтвержденным диагнозом COVID-19 и 1941 – с пневмонией.

С апреля по октябрь на выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, учреждению здравоохранения перечислено 433,2 млн рублей из федерального бюджета и 83,9 млн рублей – из краевого.

Михаил Дегтярев принес извинения персоналу клиники за существенную задержку октябрьских выплат – они были переведены лишь на прошлой неделе.

- Не имеет значения, по чьей вине возникла техническая ошибка, заставившая ждать перечисления средств из федерального центра. Куратор социального блока и глава минздрава несут личную ответственность за своевременность всех выплат, - подчеркнул врио губернатора.

Напомним, что с 1 ноября введен новый вид государственной поддержки – специальная социальная выплата. Из федерального бюджета на эти цели Хабаровский край получил 121 млн рублей, а распоряжением врио главы региона из резервного фонда правительства края выделено еще почти 140 млн рублей. Специалисты инфекционного госпиталя рассказали, что уже получили такую надбавку за ноябрь.

- Сейчас нагрузка возросла раз в десять, наверное. Конечно, это трудно. Трудно и семьям, нас видят редко. Все мы преданы своему делу и понимаем, что сейчас на нас огромная ответственность. Но большую роль играет и то, что есть стимулирующие выплаты. Хорошо, когда дома ждут и знают, что папа получит больше денег, - поделился и.о. заведующего рентгенологическим отделением горбольницы № 10 Иван Антонов.

Находясь в «красной зоне», Михаил Дегтярев выполнил почетную миссию – вручил орден Пирогова врачу-анестезиологу-реаниматологу Советско-Гаванской районной больницы Виталию Зубаню. Он - выпускник Хабаровского государственного медицинского института (ныне ДВГМУ), трудовой стаж почти тридцать лет. В апреле этого года Виталий Викторович возглавил инфекционный стационар для лечения больных с COVID-19 на 100 коек. Работая на «коронавирусной передовой», он заразился сам и попал на лечение к хабаровским коллегам.

- Эта награда – не только моя, а всего коллектива нашей районной больницы, - сказал Виталий Зубань.

Орден Пирогова учрежден Указом Президента России летом 2020 года для докторов, проявивших самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни.

Этого ордена удостоены и девятнадцать работников КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» министерства здравоохранения Хабаровского края.

Торжественный момент украсил ввод в эксплуатацию нового томографа – старый дважды ремонтировали в этом году, он практически исчерпал свой ресурс.

Оплатила дорогостоящую новинку – 64-срезовый компьютерный томограф Incisive CT – компания, специализирующаяся на геолого-разведочных, геофизических и геохимических работах в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. За счет краевого бюджета была разработана рабочая документация на капремонт помещений рентгенкабинета, проведена экспертиза ПСД и, собственно, выполнен капитальный ремонт помещения под томограф. На это потрачено 6,3 млн рублей.

В поликлинике 10-й горбольницы уже налажен процесс выдачи лекарственных препаратов после проведения КТ-исследования пациентам, которые будут лечиться амбулаторно, – такая схема работает и в других медучреждениях края.

В больницах и поликлиниках теперь работают студенты-медики. Тоже риск и огромная нагрузка. Врио главы региона, прекрасно понимая это, выделил деньги из краевого резервного фонда, чтобы поддержать начинающих медиков.

Михаил Дегтярев подписал распоряжение о выделении денежных средств из резервного фонда правительства региона. На специальные социальные выплаты студентам Хабаровского государственного медицинского колледжа, которые проходят практику в краевых медучреждениях, направят более 6,4 млн рублей.

Студенты ведут термометрию, работают в регистратурах и кол-центрах, оформляют документацию, заполняют базы данных, помогают педиатрам и терапевтам вести прием на участках. Всего в этой работе задействованы 482 студента Хабаровского медицинского колледжа, включая его филиалы в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.

- Студенты, которые сегодня проходят практику и не трудоустроены в штат медучреждений, получат эти социальные выплаты. Они будут осуществляться за факт работы в ноябре и декабре. Если студент был задействован медицинской организацией в течение одного месяца, ему выплатят 7 тысяч рублей. Если помогал и в ноябре, и в декабре, то он получит 14 тысяч рублей. Все выплаты будут произведены до конца года, - сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Напомним, для прохождения практики студенты были распределены по медицинским организациям Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, направлены в больницы Вяземского, Хабаровского, Верхнебуреинского, Ванинского, Николаевского районов.

- Поступают благодарности от руководства медицинских учреждений за помощь, оказанную в это непростое время. Также большое значение имеет то, что правительство заботится о молодых людях, которые подвергают свое здоровье риску инфицирования. Безусловно, получить денежную премию накануне Нового года им будет очень приятно, - сказала заместитель директора Хабаровского медицинского колледжа Елена Новик.

Следует обратить внимание, что социальные выплаты по распоряжению Михаила Дегтярёва получат и няни, буфетчики, уборщики служебных помещений, работающие в «красной зоне», дезинфекторы, работники прачечной и иные сотрудники.

Всего с начала пандемии на дополнительные стимулирующие выплаты медицинским работникам края было направлено более 2 млрд рублей из федерального бюджета и почти 500 млн рублей из бюджета Хабаровского края.

А в правительстве региона пообещали, что ноябрьские и декабрьские выплаты за работу с Covid-19 всем медработникам края выплатят до конца года.

Цены и социальная поддержка

На фоне пандемии в стране стали расти цены, часто необоснованно. Правительство России пообещало за несколько дней разработать решения для стабилизации ситуации на рынке. Подключился, конечно, и врио Дегтярёв.

«Президент России четко сформулировал отношение госвласти к росту цен и работникам государственной машины, которые за этим не следят. Поэтому мы с моими первыми заместителями Александром Никитиным и Марией Авиловой, всеми отраслевыми заместителями будем в еженедельном режиме вести контроль за ценами на продукты питания и ГСМ.

При необходимости будем работать индивидуально с предпринимателями, такой опыт у нас есть, с поставщиками, и там, где нужно, привлекать ФАС, прокуратуру и другие ведомства», - написал Михаил Дегтярёв в соцсетях.

Кроме ежедневного мониторинга цен на продукты, идёт вполне ощутимая работа на перспективу, у жителей региона должна быть уверенность в завтрашнем дне. Сейчас по порядку о том, как будет меняться материальное положение людей.

В крае продолжается прием заявлений на предоставление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. В министерстве социальной защиты населения края разъяснили порядок подачи документов на меру поддержки от родителей, проходящих службу в силовых ведомствах.

Напомним, новая мера поддержки введена по поручению президента РФ Владимира Путина. Право на данную выплату имеют семьи, где среднедушевой доход ниже 14369 рублей. Доходы рассчитываются за 12 месяцев, предшествующих шестимесячному периоду перед месяцем подачи заявления. Размер выплаты в текущем году составляет 7590 рублей. Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, ежемесячная выплата назначается на каждого. Выплачивается пособие до исполнения ребенку возраста восьми лет.

- Назначение выплаты организовано в особом режиме: одному из родителей требуется подать только заявление, все остальные документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия. Если родители проходят службу в силовых ведомствах, информация об этом указывается в заявлении. При этом документы, подтверждающие наличие и размер доходов сотрудниками органов уголовно-исполнительной системы РФ, Федеральной службы безопасности, государственной охраны, Внутренних дел РФ, представляются самостоятельно. Проходящими службу в войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, таможенных органах РФ, а также Главном управлении специальных программ Президента РФ в заявлении указывается ИНН организации, - пояснили в министерстве социальной защиты населения края.

Жители региона, еще не подавшие заявление на выплату, могут сделать это дистанционно через Госуслуги, а также обратившись в МФЦ либо в Центр социальной поддержки по месту жительства по предварительной записи.

На осуществление ежемесячной выплаты в 2020 году предусмотрено 4,2 млрд рублей. На сегодняшний день выплата произведена на общую сумму 3,7 млрд рублей на 47179 детей. Всего на новую меру соцподдержки из федерального бюджета в регион поступило около 3,6 млрд рублей.

А с нового года отдельные льготные категории граждан будут получать повышенную ежемесячную денежную выплату. Меру поддержки индексируют на четыре процента. Ранее соответствующее постановление подписал врио губернатора края Михаил Дегтярев.

- Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставляется школьникам из многодетных семей, а также пожилым людям: ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам. С учетом индексации ее размер труженикам тыла и реабилитированным лицам составит 1060,8 рубля, ветеранам труда 977,6 рубля. Выплата школьникам из многодетных семей и гражданам пожилого возраста в 2021 году будет составлять 748,8 рубля, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

По данным ведомства, меру поддержки в крае получают более 266 тысяч человек. На эти цели в этом году бюджетом предусмотрено более 2,5 млрд рублей.

Помимо ЕДВ в регионе будут проиндексированы и другие социальные выплаты и пособия, в том числе краевой материнский капитал, пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках.

Есть еще и помощь пенсионерам. Более двух миллиардов рублей направят в следующем году на региональную доплату к пенсии. В следующем году неработающим пенсионерам увеличат размер региональной доплаты к пенсии. Депутаты краевой законодательной думы приняли соответствующий закон. В соответствии с документом мера поддержки будет рассчитываться исходя из величины прожиточного минимума – 13205 рублей.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, региональная доплата к пенсии начисляется неработающим малоимущим пенсионерам. Выплата составляет разницу между фактическим общим материальным обеспечением пенсионера и величиной прожиточного минимума. Сейчас такой мерой социальной поддержки пользуются 39802 человека.

- В этом году прожиточный минимум равен 11 тысячам 799 рублям. Средний размер выплаты составляет 3 тысячи 326 рублей. В 2021 году прожиточный минимум составит 13205 рублей. Соответственно, и размер социальной доплаты будет пересчитан. Пенсионерам, которые уже получают социальную поддержку, перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке, - сообщили в министерстве.

На меру поддержки в следующем году предусмотрено 2,1 млрд рублей. В том числе из федерального бюджета - 1,7 млрд рублей и 336,4 млн рублей - из краевой казны.

И, конечно же, надо сказать о бюджете региона. Он, как всегда, будет социально значимым – большая часть расходов краевой казны пойдет на образование, здравоохранение, социальную политику.

На мероприятия, которые реализуются в рамках национальных проектов, предусмотрено около 12 млрд рублей, в т.ч. на четыре ключевых нацпроекта - «Демография», «Здравоохранение», «Жилье», «Безопасные и качественные дороги» - более 7 млрд рублей.

65% (79,3 млрд рублей) бюджетных расходов пойдет на социальную защиту населения, здравоохранение, образование, культуру и спорт. Для сравнения: в 2019 году доля социальных расходов составляла 62,2%, в 2020 году – 64%.

1,3 млрд рублей заложены в краевой казне на повышение заработной платы в соответствии с указами президента РФ работникам здравоохранения и учреждений социальной защиты, учителям и воспитателям детских садов. Впервые с 2012 года производится индексация нескольких видов социальных выплат и пособий, в том числе краевого материнского капитала. Это затронет около 400 тыс. жителей края.

Кроме того, со следующего года в крае увеличится ежемесячная выплата за первенца.

В Хабаровском крае продолжается реализация нацпроекта «Демография». Он предусматривает ряд мер соцподдержки семьям с детьми. Одна из них – ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка. В следующем году ее размер будет увеличен. Изменения коснутся семей, которые обратятся за назначением впервые либо оформят ее продление в связи с достижением ребёнком возраста одного года или двух лет.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, ежемесячная выплата предоставляется семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В следующем году она составит 32492 рубля. Размер самой выплаты равен прожиточному минимуму для детей за второй квартал года, предшествующего году обращения. Право на ежемесячную выплату и ее размер определяется по дате и году обращения за указанной выплатой.

- Данная мера поддержки оформляется сроком на один год. Затем она продляется, сначала до достижения ребенком двух лет, а затем до исполнения ему трехлетнего возраста. Семьям, которые обратятся за назначением выплаты впервые в 2021 году, ее размер составит 16372 рубля. В таком же размере она будет выплачиваться и тем, кто обратится за переназначением в связи с достижением ребёнком года или двух лет, - сообщили в министерстве социальной защиты населения края.

На сегодняшний день размер пособия составляет 15181 рубль. Получателям, у которых срок назначения истекает с 1 октября 2020 года по 1 марта 2021 года, выплата будет продлена до исполнения ребенку возраста двух или трех лет.

С января по ноябрь этого года мера поддержки оказана 9645 семьям. Из них 5442 семьи оформили выплату в 2020 году. Всего на эти цели направлено около 1,4 млрд рублей.

Прокуроры возьмутся за коммуналку

Во время личного приема граждан врио губернатора края Михаил Дегтярев и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин рассмотрели пять обращений от жителей региона.

Жительница поселка Заветы Ильича в Советско-Гаванском районе обозначила проблему, с которой сталкиваются во многих муниципалитетах: в течение длительного времени не вывозится бытовой мусор. В данном случае речь идет о ТСЖ «Николаевка» – Советско-Гаванскому городскому прокурору поручено внести представление этой организации по обеспечению своевременного вывоза ТБО.

Дмитрий Демешин отметил, что локальный вопрос жительницы Заветов Ильича обозначает необходимость рассматривать эту проблему в комплексе. Особенно это актуально в связи с грядущим переходом полномочий по вывозу и утилизации отходов региональным операторам и повышением соответствующих тарифов.

- Давайте прокуроры вам помогут посмотреть, где те слабые звенья. Чтобы не граждане нам сигнализировали о них, а чтобы мы изначально увидели их, проанализировали ситуацию и уже зимой прореагировали по всем случаям – на примере, который нам привела заявительница, - предложил заместитель генерального прокурора. - Эту задачу поставлю прокурору края – не только по ТСЖ, но и по компетенции муниципального контроля.

Михаил Дегтярев отметил, что министерство ЖКХ региона возьмет на себя обязательство укреплять взаимодействие управляющих компаний с региональными операторами. Он поблагодарил обратившуюся жительницу Советско-Гаванского района, сказав, что подобные сигналы помогают увидеть сложности, которые есть в вопросе вывоза твердых бытовых отходов.

- Эту тему будем решать системно, а прокуроры нам помогут с надзором, - подчеркнул врио губернатора края.

А районы края в этом году получили около 300 млн рублей краевых субсидий на подготовку коммунальных объектов к зиме. В том числе 200 млн рублей были выделены дополнительно по поручению врио губернатора Михаила Дегтярева. Средства пошли на приобретение нового и ремонт изношенного оборудования.

Как отметили в министерстве ЖКХ края, на сегодняшний день на территории региона в эксплуатации находятся 442 отопительных котельных, из них 314 работают на угле, 48 – на дровах, 47 – на жидком топливе, 33 – на природном газе. При этом одной из основных проблем является значительный износ объектов. В среднем по краю износ котельных и тепловых сетей составляет 52 процента, что влияет на бесперебойное и качественное предоставление коммунальных услуг.

- Для повышения эффективности работы по теплоснабжению при поддержке краевого бюджета проводится капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности. Так, в текущем году на замену основного и вспомогательного оборудования на 38 котельных края в 10 районах направлено более 110 млн рублей, в том числе закуплено и заменено 37 котлов. Для сравнения, в прошлом году были заменены 15 изношенных котлоагрегатов в пяти районах, - отметили в министерстве.

Помимо этого, субсидии направлены на приобретение материалов для капитального ремонта тепловых сетей, с привлечением средств инвесторов модернизирован ряд объектов теплоснабжения, что позволило снизить расход топлива и затраты на его приобретение. Благодаря этому межремонтный интервал повысится в 5 раз, а также будет обеспечено надежное теплоснабжение потребителей в отопительный сезон 2020/2021 года.

Евгений Постышев