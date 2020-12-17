В горы на гондолах

В ближайшие дни на горнолыжном комплексе «Холдоми» заработает лучший в регионе подъёмник — гондольная канатная дорога. Она будет доставлять посетителей на новые трассы, начинающиеся на высоте 850 метров. Подъемник сможет перевозить до двух тысяч человек в час.

ООО «Флагман», якорный инвестор площадки Холдоми, реализует проект по модернизации горнолыжного комплекса, в том числе строит новые горнолыжные трассы. Инвестор установил систему искусственного оснежения склонов, для работы которой смонтировал инновационную насосную станцию и систему водоснабжения. Кроме того, инвестор построил уникальную гондольную канатную дорогу с теплыми кабинами.

Сейчас ведётся отладка оборудования, в скором времени состоится пробный пуск подъёмника.

Подъёмник создан специально для «Холдоми». Разработкой занимались инженеры австрийской компании «Doppelmayr». Они применили при проектировании технические решения, которые ранее вообще ни разу не использовались при строительстве подъёмников в России. Для выполнения каждого нового этапа работ на курорт прибывают профильные специалисты из Австрии. Финальный монтаж проходит под руководством начальника участка строительства канатных дорог Николая Васильева, который участвовал в строительстве подъёмников на курортах Роза Хутор, Фишт, Шерегеш.

О новых возможностях наш корреспондент поговорил с Александром Шелопугиным, генеральным директором ООО «ГЛК Холдоми»

— Что еще особенного в новом подъемнике?

— Это подъемник гондольного типа, и по многим позициям он уникальный. Так как мы живем в «жестком» климате, то гондолу сделали с подогревом сидений. Она рассчитана на восемь человек.

— Как новый проект повлияет на туристическую привлекательность «Холдоми»?

— Туристы давно проголосовали ногами за наш курорт. На подъемник скапливались очереди, людям приходилось ждать около часа. После запуска новой, теплой и быстрой, канатной дороги, ожидается увеличение турпотока в два, а то и в два с половиной раза.

— Сколько было вложено денег в данный инвестиционный проект?

— Частный инвестор вложил в канатную дорогу более 800 миллионов рублей, несмотря на трудности, который сейчас испытывает курорт. После запуска это будет самая комфортная дорога на Дальнем Востоке.

— Чем «Холдоми» еще может привлечь туристов?

— «Холдоми» в 2007 и в 2008 годах признавался лучшим горнолыжным комплексом на Дальнем Востоке. В 2015 году мы вошли в ТОП-10 самых быстроразвивающихся курортов России и ближнего зарубежья. Даже когда мы не работаем, мы, не снижая темпов, продолжаем развивать свою инфраструктуру до уровня, которого сейчас уже нет на Дальнем Востоке. У нас самая лучшая система оснежения, система профессионального света на горе, самая лучшая инфраструктура. А сейчас еще и запускаем уникальный подъемник.

— Как обстоят дело с технической стороной? Например, с безопасностью?

— На территории комплекса соблюдаются все регламенты. Проводятся все необходимые технические работы, в том числе и на подъемнике: техническое освидетельствование, дефектоскопия канатов, обучение персонала. Кроме нас этого не делает никто.

— Расскажите о планах развития ГЛК.

— У нас нет отдельного проекта строительства канатной дороги, у нас есть полноценный проект строительства горнолыжного курорта «Холдоми» в рамках ТОСЭР. В нем участвуют три резидента. Все эти компании принадлежат одному инвестору. Хотя планов на дальнейшее развитие у нас много, самое первое, что мы должны сделать – это запустить подъемник.

— Когда именно он будет запущен?

— Мы собираемся его запустить до Нового года.

Справка

Компания ООО «ГЛК Холдоми» является резидентом территории опережающего развития «Комсомольск». Конкурентными преимуществами этой ТОР являются высокий научно-технический потенциал, близость к транспортной инфраструктуре, значительные запасы лесных ресурсов и высококвалифицированные кадры.

Подано 34 заявки на осуществление деятельности в ТОСЭР «Комсомольск».

Общий объем заявленных инвестиций – 133,6 млрд. рублей.

Планируемое количество рабочих мест – 5 тыс 720.

22 компании получили статус резидента ТОСЭР.

Объем инвестиций по заключенным соглашениям – 36,7 млрд. рублей.

Количество планируемых к созданию рабочих мест – 3 тыс 694

Инвестиционную деятельность на ТОР «Комсомольск» сейчас ведут 25 резидентов, которые инвестировали в экономику региона более 16,7 млрд рублей и создали 2 тыс. 112 новых рабочих мест. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 36,2 млрд рублей, в результате запуска которых будут трудоустроены более 3 тыс. 350 жителей региона.

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