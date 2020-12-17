Жители региона сами выбрали дороги для ремонта

Итоги «Дорожного призыва» подвели в Хабаровском крае. В рамках проекта жители края выбрали приоритетные для ремонта в 2021 году дороги регионального значения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Голосование проходило на краевом портале «Голос27» с 17 ноября по 10 декабря. За это время на «Дорожный призыв» откликнулись 3235 человек. Шорт-лист дорог был составлен на основе мнения граждан.

Лидерами народного голосования стали автотрассы регионального значения «Советская Гавань — Ванино» и «Селихино — Николаевск-на-Амуре», набравшие 1 тыс. 368 и 1 тыс. 191 голосов соответственно. Также в ТОП-5 вошли участки дорог «Комсомольск-на-Амуре – Березовый – Амгунь – Могды – Чегдомын на участке км 0 — км 28», «Селихино — Высокогорный» и «Подъезд к поселку Мухен».