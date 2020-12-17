Дегтярёв раздал главам муниципалитетов «подарки» без новогоднего настроения

Врио губернатора Хабаровского края сегодня провел совещание с главами городских округов и муниципальных районов. Оно прошло в доме официальных приемов регионального правительства и было посвящено подведению итогов социально-экономического развития края 2020 году и приоритетным задачам на 2021 год.

В мероприятии в очном формате присутствовали главы всех муниципалитетов, кроме Ванинского, Ульчского и Аяно-Майского районов.

Уходя от общепринятой практики заслушивания длинных докладов, наполненных смыслом для узкого круга государственных и муниципальных служащих, Михаил Дегтярев подготовил каждому участнику совещания своеобразные новогодние презенты. Главы муниципальных образований края получили папки, в которых аккумулированы обращения граждан в Instagram, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Если люди пишут в мой аккаунт, это означает, что вопрос их очень волнует, но на местном уровне они его решить не могут либо не верят, что без указания «сверху» что-то будет сделано. Яркий пример мы видели во время личного приема граждан, который прошел с участием заместителя Генерального прокурора РФ Дмитрием Демешиным. Жительница района им. Полины Осипенко пожаловалась на длительное отсутствие освещения на улице. Когда ее спросили, обращалась ли она к главе поселения, ответила – нет, лучше сразу писать губернатору или в прокуратуру. Это сигнал для исполнительной власти на местах», — объяснил новый формат врио губернатора.

Он подчеркнул, что 2020 был непростым, но, несмотря на сложности, есть определенные успехи. В частности, Михаил Дегтярев отметил своевременное утверждение бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Главный финансовый документ сохранил свою социальную направленность, будучи при этом достаточно сбалансированным.

«По моему поручению правительство края завершает подготовку плана первоочередных действий, направленных на стабилизацию и восстановление отраслей экономики, малого бизнеса, здравоохранения, поддержку занятости населения края в 2021 году, — сообщил врио губернатора. — Особое внимание – ситуации с ценами на продовольствие, лекарства, бензин и дизельное топливо»

Михаил Дегтярев напомнил, что во время его поездок по районам края главам муниципалитетов было дано более двухсот поручений. Наибольшее их количество пришлось на Верхнебуреинский, Солнечный и Тугуро-Чумиканский районы. На сегодняшний день выполнены 99, еще 109 остаются на контроле.

Отдельно Михаил Дегтярев отметил работу главы Верхнебуреинского района Алексея Маслова по организации ремонта крыши многоквартирного дома и моста, главы района имени Лазо Павла Сторожука — по реализации программы газификации и подбору лесных участков для приоритетного инвестпроекта, главы Николаевского района Анатолия Леонова – по ремонту кровли в одной из сельских школ. Прозвучали слова благодарности и в адрес главы Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника – администрация города, несмотря на сложности, в сжатые сроки организовала работу по благоустройству пятидесяти дворов.